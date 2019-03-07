تعرف على خطة الحكومة للتصدى لمتعاطى المخدرات بالجهاز الإدارى للدولة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضمن اجتماع مجلس الوزراء، أمس الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، توجيهات بالتعامل الرادع مع متعاطى المخدرات فى الجهاز الحكومى. ويرصد ”الخليج 365” أبرز إجراءات الحكومة فى التصدى لذلك، كالتالى: - تكليف وزارة التخطيط بمُراجعة اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، لوضع إجراءات تنفيذية واضحة. - تكليف الوزراء بالعمل على تعديل اللوائح الخاصة بالهيئات والأجهزة التابعة لهم، بما يتوافق مع الإجراءات التنفيذية الرادعة التى ستتم من خلال اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية. - تعمل وزارة التضامن بالمشاركة مع باقى الوزارات على إجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة لكشف تعاطى المواد المخدرة على العاملين بالوزارات المختلفة. - تعكف وزارة الأوقاف على تنظيم دورات تثقيفية لعدد 150 إماماً أسبوعيًا، بالتنسيق مع مركز علاج الإدمان، ليقوم الأئمة بتوعية المواطنين بمخاطر الإدمان وآثاره المُدمرة صحيًا واجتماعيًا.

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