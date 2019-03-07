شكرا لقرائتكم خبر عن 23 مارس "آداب عين شمس" تطلق مؤتمر "القوى الناعمة وصناعة المستقبل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الدكتورة سوزان القلينى عميدة كلية الآداب جامعة عين شمس، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ورئيسة لجنة الإعلام بالمجلس القومى للمرأة، انطلاق المؤتمر السنوى الدولى للكلية بعنوان "القوى الناعمة وصناعة المستقبل " خلال الفترة من 23 إلى 25 مارس الجارى، تحت رعاية وبحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، وفضيلة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ، والدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى والدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس .

وسيتضمن المؤتمر 7 محاور رئيسية هى: الآداب، الفنون، الإعلام، العلوم الاجتماعية والإنسانية، الدبلوماسية، التعليم والعلوم التربوية والخطاب الدينى وعلاقة كل محور بصناعة المستقبل .

واليوم الأول من المؤتمر يتضمن 5 جلسات تناقش موضوعات، "المرأة كقوة ناعمة" ويترأس الجلسة الدكتورة سوزان القلينى، ويتحدث خلالها الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، وأعضاء المجلس، السفيرة الدكتورة منى عمر المساعد السابق لوزير الخارجية للشئون الأفريقية، والدكتورة نسرين البغدادى أستاذ الاجتماع والدكتور أحمد زايد أستاذ الاجتماع.

أما الجلسة الثانية تعقد بعنوان "العلوم الاجتماعية والانسانية كقوة ناعمة" ويترأسها الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ويتحدث فيها،الدكتورة هالة سلطان عضو مجلس النواب والأستاذ بكلية السياسة والاقتصاد ، الدكتور مراد وهبة أستاذ الفلسفة بجامعة عين شمس ، الدكتور نبيل بدران رئيس لجنة التربية بالمجلس الأعلى للثقافة والدكتور حافظ شمس الدين رئيس لجنة الثقافة العلمية بالمجلس الأعلى للثقافة.

والجلسة الثالثة تتناول موضوع "الآداب كقوة ناعمة "ويترأس الجلسة الناقد الأدبى الدكتور صلاح فضل ويتحدث فيها الدكتور أنور مغيث رئيس المجلس القومى للترجمة، والشاعر عبد العزيز جويدة ، والدكتورة ناهد عبدالحميد مدير ملتقى الهناجر الثقافي، فيما تناقش الجلسة الرابعة موضوع " الفنون كقوة ناعمة "ويترأسها الدكتور حاتم ربيع أمين عام المجلس الأعلى للثقافة السابق، ويتحدث فيها كل من الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة، على بدرخان المخرج الكبير والفنان طارق الدسوقى والمطرب محمد ثروت.

أما الجلسة الخامسة"الخطاب الدينى كقوة ناعمة" يديرها الدكتور مصطفى الفقى رئيس مكتبة الإسكندرية ويتحدث فيها الدكتور محمد مختار جمعة وزيرالأوقاف، والأنبا أرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافى القبطى الأرثوذكسى والدكتور سعد الدين الهلالى أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر وعضو المجلس القومى للمرأة.

ويشارك فى المؤتمر عدد 38 من الباحثين بين مصريين وباحثين عرب من دول الإمارات ، السعودية ، الكويت ، فلسطين ، الأردن، العراق، البحرين ، لبنان وعمان .