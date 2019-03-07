قرأ القرآن بالبيت الأبيض.. محطات في حياة «الحصري»

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قرأ القرآن الكريم بالبيت الأبيض.. وأول من سجل القرآن بالإذاعة. برواية حفص عن عاصم وروايات آخرى.. أوصي بتخصيص ثلث تركته لأعمال البر والخير.. محطات من رحلة الشيخ الحصري

قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إطلاق اسم الشيخ محمود خليل الحصري، على الدورة السادسة والعشرين للمسابقة العالمية لحفظ القرآن الكريم، المقرر عقدها بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين، خلال الفترة من 23 – 29 من مارس الجارى، وذلك تخليدا لذكراه. ويعد الحصري، أحد عمالقة تلاوة القرآن الكريم، واعتبره الكثيرون "لحنا من ألحان السماء"، فحفر اسمه في سجلات تاريخ عالم القراءة، وظل شيخا لقراء العالم الإسلامى طيلة عشرين عامًا، ونستعرض خلال هذه السطور، أهم محطات مسيرة "الحصرى".

أول من سجل القرآن بالإذاعة واحتل الشيخ الحصرى، رحمة الله، الصدارة والانفراد فى مواقع كثيرة خلال رحلته فى تلاوة آيات القرآن الحكيم، فكان أول من سجل القرآن الكريم كاملًا بإذاعة القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم فى عام 1961، وسجله بروايات أخرى، وظلت الإذاعة تذيع القرآن الكريم على موجاتها بصوته منفردا لمدة

أول من سجل القرآن بالإذاعة واحتل الشيخ الحصرى، رحمة الله، الصدارة والانفراد فى مواقع كثيرة خلال رحلته فى تلاوة آيات القرآن الحكيم، فكان أول من سجل القرآن الكريم كاملًا بإذاعة القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم فى عام 1961، وسجله بروايات أخرى، وظلت الإذاعة تذيع القرآن الكريم على موجاتها بصوته منفردا لمدة عشر سنوات بروايات مختلفة له. واشترطت الوزارة فى حفظ القرآن الكريم كاملاً وتجويده وتفسيره وفهم مقاصده، لدارسي العلوم الشرعية أو العربية بحد أدنى درجة الليسانس من جامعة حكومية معتمدة (للجنسين حتى سن الأربعين عاما). وفى الفرع الثاني: حفظ القرآن الكريم كاملاً وتجويده لأصحاب الصوت الحسن (للجنسين حتى سن الثلاثين عامًا) والفرع الثالث: حفظ القرآن الكريم كاملاً وتجويده للناشئة (للجنسين تحت 12 سنة). قرأ القرآن بالبيت الأبيض قرأ القرآن بالبيت الأبيض واستمرار لصدارته وانفراده بمواقف لم تكتب لغيره من القراء، إذ حصل الحصرى على لقب أول وآخر قارئ يرتل القرآن الكريم في الكونجرس الأمريكي، خلال زيارة له برفقة الرئيس السادات للقاء جيمي كارتر عام 1977، وطلب منه القراءة فقرأ القرآن الكريم بالبيت الأبيض. كما زار العديد من البلدان العربية والإسلامية والأوربية، فأسلم على يده الكثير، فضلا على أنه ملأ بصوته العذب أسماع العالم العربي والإسلامى، ومن المواقف الخالدة في تاريخه أن الجماهير في ماليزيا حملت سيارته على الأكتاف حينما كان بداخلها.. اقرأ أيضا..نعينع: السادات قام بتعييني لهذا السبب.. والفيسبوك سبب شهرة قراء الخليج (حوار) جوائز المسابقة جوائز المسابقة وحددت الوزارة الجوائز فى الفرع الأول: الفائز الأول 180 ألف جنيه، والثاني 120 ألف جنيه، والثالث 90 ألف جنيه. الفرع الثاني: الفائز الأول 150 ألف جنيه، والثاني 120 ألف جنيه، والثالث 90 ألف جنيه، والفرع الثالث: الفائز الأول 120 ألف جنيه، والثاني 80 ألف جنيه، والثالث 70 ألف جنيه. وتوزع الجوائز ليلة القدر فى احتفال رسمي يشارك به رئيس الجمهورية وشيخ الأزهر وكبار رجال الدولة وفى حضور وزير الأوقاف وعدد من علماء الأزهر ورجال الأوقاف ودار الإفتاء، حسب ما جرت عليه العادة. مؤلفاته مؤلفاته قام الشيخ الحصري بتأليف عدة كتب منها: "أحكام قراءة القرآن الكريم، القراءات العشر من الشاطبية والدرة، معالم الاهتداء إلى معرفة الوقف والابتداء، الفتح الكبير في الاستعاذة والتكبير، أحسن الأثر في تاريخ القراء الأربعة عشر، مع القرآن الكريم، قراءة ورش عن نافع المدني، قراءة الدوري عن أبي عمرو البصري، نور القلوب في قراءة الإمام يعقوب، السبيل الميسر في قراءة الإمام أبي جعفر، حسن المسرة في الجمع بين الشاطبية والدرة، النهج الجديد في علم التجويد، رحلاتي في الإسلام. زواجه زواجه تزوج الشيخ الحصرى، رحمه الله عام 1938م، وأنجب 3 أولاد، و3 بنات، هم، الدكتور محمد، والمنشد على، والشيخ سيد، والحاجة شوقية، والفنانة ياسمين الخيام، والحاجة إيمان، وجميعهم يحفظون القرآن الكريم. وفاته وفاته توفى الحصرى فى 24 نوفمبر 1980 ، وقبل وفاته أوصى أولاده بتخصيص ثلث تركته للإنفاق منها على مشروعات البر والخير وخدمة المسجدين اللذين شيدهما فى القاهرة، وطنطا، إضافة إلى المعاهد الدينية الثلاثة "الابتدائى والإعدادى، والثانوى الأزهرى" ومكتبين لحفظ القرآن الكريم فى المسجدين بالقاهرة وطنطا، وحفَّاظ القرآن الكريم ومعلميه.

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