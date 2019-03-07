مصطفى ثابت: الإعلام يجب أن يقود معركة وعي للمواطن المصري

قال الدكتور مصطفى ثابت، رئيس تحرير موقع "الفجر" المصرية، إن الإعلام يستطيع بناء أو هدم دول، والإعلام المصري جزء أصيل من الدولة المصرية، معقبا: "إحنا اللي عملنا المنطقة حوالينا كلها الإعلام".

وأكد "ثابت"، خلال حواره ببرنامج "مصر بتتغير" الفضائية المصرية، وتقدمه الإعلامية عبير أبو طالب، الأربعاء، أن إعلام الأزمات هو جزء من إدارة الأزمات، ولكن في مصر لم يتم تدريب العاملين بالإعلام ذلك.

وأضاف رئيس تحرير موقع "الفجر"، إنه في إعلام الأزمات لا يمكن أن يكون الهدف هو السبق الصحفي، ويجب انتظار البيانات الرسمية، لافتا إلى أنه في الحوادث الأخيرة مثل انفجار الدرب الأحمر، وحادث ، كان بها تعامل سريع من أجهزة الدولة في إصدار البيانات، مثل بيان النائب العام الذي كان وافيا.

ولفت إلى أن البعض يعتمد على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي كمصدر للمعلومات، ولكن يجب يتم توثيقها، مشددًا على ضرورة أن يقود الإعلام معركة وعي للمواطن المصري، ويجب أن نحارب المليشيات والدول التي تريد تدمير الدولة المصرية.

ودعا إلى وضع استراتيجية لنشر الوعي بين المواطنين، لافتا إلى أن ما حدث في سائعة تعيين وزيرًا للنقل، واعتماد بعض الصحفيين على مواقع التواصل الاجتماعي هو خطأ ولكنه ليس كارثيًا، داعيا إلى وجود مكتب إعلامي في كل المؤسسات التي تحدث.

برنامج "مصر بتتغير"، تقدمه الإعلامية عبير أبو طالب، ورئيس التحرير أيمن عواد، ويخرجه صبحي وحيد.