مصطفى ثابت يكشف دليل تورط الإرهابيين في اغتيال النائب العام باعترافات ذويهم

كشف الدكتور مصطفى ثابت، رئيس تحرير موقع "الفجر"، أن المداخلات التي قام بها أهالي الإرهابين الذين تم إعدامهم، في قضية اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات، أثبتت تورطههم في الحادث.

وأكد "ثابت"، خلال حواره ببرنامج "مصر بتتغير" على الفضائية المصرية، وتقدمه الإعلامية عبير أبو طالب، الخميس، أن الأهالي قالوا إن أبنائهم شاركوا في التخطيط لقتل النائب العام ولكن لم ينتبه أحد إلى ذلك، ولم يسلط الإعلام الضوء على مثل هذه الأمور.

وأضاف رئيس تحرير موقع "الفجر"، أن الإعلام المصري يجب أن ينتقل من موقف الدفاع إلى الهجوم، وأن يقود معركة تشكيل وعي للمواطنين، وهذا سيأخذ وقت.

وشدد على أنه يجب أن يكون هناك شخصًا مسئولا عن وضع استراتيجية للإعلام المصري، ويجب أن يتم تدريب شباب الصحفيين في الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، مشددًا على أنه إذا لم نتقدم سنتقادم.

برنامج "مصر بتتغير"، تقدمه الإعلامية عبير أبو طالب، ورئيس التحرير أيمن عواد، ويخرجه صبحي وحيد.

ونفذ قطاع السجون، حكم الإعدام في 9 عناصر إرهابية من المحكوم عليهم في قضية اغتيال المستشار هشام بركات النائب العام السابق، بحضور ممثلي الجهات المعنية وجارٍ تسليم الجثث إلى ذويهم والتصريح النيابة العامة بالدفن.

وكانت محكمة النقض، في نوفمبر 2018، قضت بتأييد حكم الإعدام لـ9 متهمين في قضية اغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات، كما قضت بتخفيف حكم الإعدام بحق 6 آخرين إلى السجن المؤبد.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قضت في 22 يوليو 2017، بإعدام 28 متهمًا، لإدانتهم باغتيال النائب العام المستشار هشام بركات.

وعاقبت المحكمة، 15 متهمًا بالسجن المؤبد، و8 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة، و15 متهمًا بالسجن المشدد 10 سنوات، وانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم محمد كمال الذي توفى قبل الفصل في الدعوى.

واستشهد المستشار هشام بركات النائب العام السابق، إثر تفجير استهدف موكبه بمنطقة مصر الجديدة، في يونيو 2015.