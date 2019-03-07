شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. رئيس جهاز تعمير سيناء: الانتهاء من طريق محور 30 يونيو فى أبريل المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المهندس محسن سعيد رئيس جهاز تعمير سيناء، أنه بلغت نسبة التنفيذ الإجمالية لمشروع محور 30 يونيو 95%، ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ آخر أبريل المقبل، وأن القطاع الجنوبى بالمحور بطول 48 كم وبلغت نسب تنفيذ الكبارى والأعمال الصناعية 99%، ونسبة تنفيذ أعمال مدقات الخدمة والميول الجانبية 97%، وجارٍ صب قواعد العلامات واللوحات الإرشادية، وصب قواعد أعمدة إنارة الكبارى بالطاقة الشمسية.

وأوضح رئيس جهاز تعمير سيناء، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، التنسيق مع الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق لعمل بروتوكول لتنفيذ أعمال التخطيط المرورى، بينما يبلغ طول القطاع الشمالى بالمحور 47 كم، وبلغت نسبة تنفيذ أعمال الطرق به 89%، ونسبة تنفيذ أعمال مدقات الخدمة والميول الجانبية والأعمال الصناعية 75% و99%، ونسبة تنفيذ أعمال الكبارى 98%، ونسبة تنفيذ الأنفاق 95%، وذلك فى إطار تنفيذ خطة التنمية المستدامة.

وأكد المهندس محسن سعيد، أن طريق محور 30 يونيو يخدم مشروعات محور تنمية قناة السويس ويربط موانئ الجمهورية ببعضها فى محافظات القناة ودمياط والإسكندرية والعريش، ويساهم فى سهولة الحركة بين المناطق الجديدة مثل جبل الحلال والعاصمة الإدارية، كما يساهم فى خلق فرص تنموية جديدة لزيادة معدلات الدخل، وإيجاد فرص عمل جديدة فى المناطق المحيطة والتى يمر بها طريق 30 يونيو.

وأشار رئيس جهاز تعمير سيناء إلى أن محور 30 يونيو هو طريق حر مزدوج بطول 95 كم، وعرض 80 مترا، ويبدأ من جنوب بورسعيد ماراً بالطريق الدولى الساحلى بورسعيد ودمياط، ويمتد جنوباً حتى يتقاطع مع طريق القاهرة والإسماعيلية الصحراوى، وبه 5 حارات مرورية فى كل اتجاه (2 للنقل الثقيل – 3 للمركبات) يفصل بينها حاجز خرسانى، وتعمل به 20 شركة مقاولا ت ويضم 17 كوبرى (11 كوبرى رئيسيًا على المسار "مصرف بورسعيد الرئيسى، مصرف بحر البقر، مصرف القنطرة شرق، شادر أم عزام، مصرف الحسينية، ترعة الصالحية، الكسارة، أبوشلبى السطحي، السكة الحديد، ترعة الإسماعيلية، المحسمة، القاهرة والإسماعيلية الصحراوى" – 6 كبارى فرعية عمودية على المسار "مصرف القنطرة شرق، الصالحية، فاقوس الفردان، الكسارة أبو شلبى العلوي، 36 الحربى، وادى الملاك")، و18 نفقاً عرضياً للسيارات والمشاة، و6 محطات خدمة، و4 محطات لتحصيل الرسوم.



1- أعمال الرصف



2- بطول 95 كم



3-عرض 80 متر



4- الإنتهاء من أعمال الرصف



5- سفلتة الطرق



6- 20 شركة مقاولات تعمل بالمشروع



7- حارات الطريق



8- توسيع الطرق



9- الطريق الجنوبى للمحور



10- أستمرار أعمال التسوية



11- معدات الشركات تعمل بشكل مستمر