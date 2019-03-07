شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. "بعد رمى الشاى".. أردوغان يذل شعبه فى الانتخابات البلدية بـ"موكب ضخم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مشهد استعراضى، على طريقة جماعة الإخوان الإرهابية، شهدت شوارع تركيا، موكبًا ضخمًا للرئيس التركى رجب طيب أردوغان، والذى ضم العديد من السيارات الفخمة وطائرة هليكوبتر لحراسته برفقة أنصاره، فى محاولة لكسب أصوات الناخبين الأتراك فى الانتخابات البلدية، والمقررة فى 31 مارس الجارى.

لم يكن المشهد الوحيد لأردوغان، حيث سبقه مشهد آخر، ألقى عبوات الشاى أثناء تواجده فى إحدى الشاحنات الخاصة خلال جولة انتخابيه، فيما شهدت مواقع التواصل الاجتماعى سيلاً من السخرية والانتقادات سواء من الأتراك أو العرب.

وصف أحد الحسابات عبر موقع تويتر، أن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، يتفنن فى إهانة وإذلال شعبه سواء من خلال المواكب الضخمة أو رمى عبوات الشاى إلى المواطنين وكأنهم "حيوانات"، فى ظل الأزمات الطاحنة التى يواجهها الشعب التركى.

وسخر مغرد سعودى: "هذا قردوقان عاد ليمارس مهنته فى المتناقضات الأمس يهدد السعودية بالتصعيد إلى الأمم المتحده ولم يفلح، والآن عاد يستجدى الشعب السعودى ألا يقاطعوا السياحة فى تركيا، فيه أحد يعلمنا نوع الصنف اللى يستخدمه هو وحكومته لأنه مضروب بقوة"، وأضاف سامى: "الديكتاتور وسفاح تركيا بيعامل الشعب التركى وكأنهم كلاب"، وتابعت أمينة: "شفتها.. بجد رئيس بغيض ومتعالى لا يستحق يكون رئيس دولة".