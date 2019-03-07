شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على رد لجنة الفتوى بالأزهر على حكم الأكل من "النذر" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نذرت إن حدث أمر أن أطعم الناس وقد أكرمنا الله بذلك وسأقوم بالوفاء بالنذر فهل يحل لى الأكل منه؟.. سؤال ورد للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وجاء رد اللجنة كالآتى: الأصل فى النذر هو وجوب الوفاء به، قال تعالى (وليوفوا نذورهم)، وفى الحديث (من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه) متفق عليه.
ومن نذر الإطعام على سبب ووقع وجب عليه الوفاء، ويتعلق الأكل منه بنيته فإن نوى أن يأكل منه وأهله فيحل له الأكل منه، وإن لم ينو فلا يحل له ويصرف النذر إلى الفقراء والمساكين.
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