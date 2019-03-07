مصطفى ثابت: يجب أن يتحول الإعلام المصري من الدفاع إلى الهجوم

قال ، رئيس تحرير موقع "الفجر"، إنه يؤيد وجود وزيرًا للإعلام المصري، لأنه يجب أن يكون هناك شخصًا مسؤولا عن وضع استراتيجية للإعلام المصري.



وأكد "ثابت"، خلال حواره ببرنامج " " على الفضائية المصرية، وتقدمه الإعلامية ، الأربعاء، أنه يجب عمل تدريب لشباب الصحفيين في الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، مشددًا على أنه إذا لم نتقدم سنتقادم.



وأضاف رئيس تحرير موقع "الفجر"، أنه يجب رصد الشائعات والرد عليها، ويجب أن نتحول من موقف الدفاع إلى الهجوم، ونقود معركة وعي للمواطنين، وهذا سيأخذ وقت.



ولفت إلى أن الربح من وسائل الإعلام ليس أمرًا خاطئًا، ولكن يجب الالتزام بالقواعد، واستغلال الأزمات التي يصنعونها لنا في رفع الوعي، مشيرًا إلى أنه على سبيل المثال في واقعة اغتيال النائب العام، مداخلات أهالي الإرهابين الذين تم إعدامهم، أثبتت تورطههم في الحادث.