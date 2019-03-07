أخبار مصر | "دقيقة حداد.. وأعداد المصابين بـ"فيروس سي".. ملخص تكريم المشاركين في حملة "100 مليون صحة" (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "دقيقة حداد.. وأعداد المصابين بـ"فيروس سي".. ملخص تكريم المشاركين في حملة "100 مليون صحة" (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كرمت مديرية الشؤون الصحية فى سوهاج، أمس الأربعاء، المشاركين في المبادرة الرئاسية لحملة 100 مليون صحة، والتى بدأت في سوهاج من 1 ديسمبر 2018، وحتى 28 فبراير الماضي.

وشارك في التكريم الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج، واللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، والعميد أسامة أبو علم، نائبا عن المستشار العسكري للمحافظة، والدكتور بسام عزام، السكرتير المساعد للمحافظة، ولفيف من وكلاء الوزارات، وممثلي مديرية الصحة، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، وممثلي الأزهر، والكنيسة، والعديد من القيادات الشعبية والتنفيذية من المحافظة.

وبدأ الحفل بالوقوف دقيقة حدادًا على أرواح شهيدتي حملة 100 مليون صحة من أبناء سوهاج، الدكتورة ماري جرجس، والممرضة إيمان هلال السيد، والذين توفوا خلال المشاركة في الحملة، وأعرب محافظ سوهاج عن تقديره للجهود المبذولة من كافة الأجهزة التنفيذية، والأمنية، والمجتمع المدني، والقائمين على الحملة لإنجاحها.

وقال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أول رئيس يضع الصحة والتعليم نصب عينيه، ويبدي لهم اهتمامه الأكبر، مشيدًا بالإقبال الكبير للمواطن السوهاجى على المسح الطبي الشامل بـ حملة 100 مليون صحة.

وأوضح الدكتور هاني جميعه، وكيل وزارة الصحة بسوهاج أنه تم مسح 2 مليون و114 ألف مواطن من إجمالي 2 مليون و800 ألف مستهدف لـ حملة 100 مليون صحة فى سوهاج، بنسبة تصل إلى 95% من المستهدفين.

وأشار وكيل وزارة الصحة في سوهاج، إلى أنه يوجد أكثر من 600 ألف سوهاجي يقيم خارج سوهاج، لافتًا إلى أن التحاليل الأولية للمواطنين أظهرت إيجابية للأجسام المضادة لفيروس سي لـ 53 ألف مواطن، "إيجابية الأجسام المضادة لا تؤكد إصابة المريض بالفيروس، وإنما يوجد احتمالان، إما أن يكون المريض قد تلقى العلاج وشُفي من الفيروس، أو أن المريض مصاب بالفيروس".

وأوضح وكيل وزارة الصحة، أن التحاليل التأكيدية أظهرت إصابة 40 ألف مواطن بالفيروس من الـ 53 الذين ثبت إيجابيهم للأجسام المضادة، وتم صرف العلاج لـ 30 ألف منهم، وجاري صرف العلاج لباقي المصابين، مشيرًا إلى أنه تم خلال حملة 100 مليون صحة فى سوهاج تم اكتشاف عدد من حالات أورام الكبد في مراحلها الأولى، وجاري علاجهم.

ولفت إلى أن فريق العمل بالمديرية ضم 1000 فرقة طبية مشيرًا الى أنهم وصلوا البيوت والقرى والنجوع بكل ترحيب، ليجروا تلك المبادرة والتي تعد الأولى في العالم.

كما كرم محافظ سوهاج، عددًا من المشاركين بالحملة تقديرا لجهودهم، كما أهدى الدكتور هاني جمعية، وكيل وزارة الصحة فى سوهاج "مصحف" كهدية تذكارية لـ الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج.

