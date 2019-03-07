أخبار مصر | اليوم .. انطلاق مؤتمر "مستقبل نقابة المحامين.. أجيال تتواصل" بحضور سامح عاشور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم .. انطلاق مؤتمر "مستقبل نقابة المحامين.. أجيال تتواصل" بحضور سامح عاشور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنظم لجنة الشباب بنقابة المحامين الفرعية بالمنوفية، اليوم الخميس، المؤتمر الأول لشباب المحامين بالمحافظة، تحت إشراف خالد راشد، نقيب الفرعية، ورعاية وحضور سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب.

وقال علاء علام، عضو شباب الفرعية، إن المؤتمر سيعقد تحت عنوان "مستقبل نقابة المحامين.. أجيال تتواصل"، مشيرا إلى أن المؤتمر سيشهد حضورا متميزا من شيوخ مهنة المحاماة لتكريمهم، ومشاركة الشباب في مناقشة مستقبل نقابة المحامين، وما يستجد على الساحة النقابية، لافتا إلى أن ذلك يأتى فى إطار دعم التواصل والتعارف بين شباب المحامين، والاهتمام بهم وبمتطلباتهم.

من جهته، أكد أبو بكر ضوة، أمين عام مساعد النقابة العامة للمحامين، تأجيل الاجتماع الدوري الشهري لمجلس النقابة العامة، الذي كان من المقرر عقده اليوم الخميس بمقر النقابة العامة.

وأضاف ضوة، أن سبب التأجيل هو اعتزام النقيب العام، وأعضاء من مجلس النقابة حضور المؤتمر الأول لشباب محامي المنوفية، الذي سينعقد، اليوم، تحت إشراف خالد راشد، نقيب الفرعية، ورعاية وحضور سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب.

يذكر أن نقابة المحامين الفرعية بالمنوفية، قد تعاقدت أمس الأربعاء، مع 3 مستشفيات جدد، ضمن مشروع العلاج للمحامين، تحت رعاية سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب.

وأوضح خالد راشد، نقيب الفرعية، أنه تم التعاقد مع مستشفيات: "جلو بال"، و"السلام الجديدة" بمدينة تلا، و"الرواد التخصصي الجديدة" بمدينة منوف، حيث يتوافر بها أحدث الأجهزة، وعلى أتم الاستعداد لاستقبال المحامين وأسرهم، لافتا إلى أن ذلك يأتى فى إطار الخدمات الطبية التى تحرص النقابة على تقديمها للأعضاء ضمن مشروع العلاج.

وأبرمت نقابة المحامين بالمنوفية، تعاقدات مع مستشفيات كثيرة، أبرزهم المستشفى العسكري بشبين الكوم، والعربي بأشمون.

