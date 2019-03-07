شكرا لقرائتكم خبر عن «كهرباء مصر العليا»: لا انقطاع للتيار في صيف 2019 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد المهندس سامي عرفة أبووردة، رئيس شركة كهرباء مصر العليا، أن صيف 2019 لن يشهد ظاهرة انقطاع التيار الكهربائي وقت الذروة.
وأشار، في تصريحات، الأربعاء، إلى قيام وزارة الكهرباء بتوفير فائض من الطاقة بالشبكة القومية الموحدة وتركيب 12 محطة توزيع جديدة في إقليم جنوب الوادي وتطوير محطات التغذية القائمة، مما أسهم في القضاء على الاختناقات.
وأشار إلى تركيب 1163 محولا وتشغيل 615 كشك توزيع وتوفير 78 ألف متر من الكابلات الأرضية، كما أن قطاع توزيع الكهرباء جاهز لتلبية احتياجات المشروعات الاستثمارية الواعدة الجديدة في منطقة جنوب الصعيد من الطاقة الكهربية.
وأعلن رئيس الشركة الانتهاء من تنفيذ خطة الإحلال والتجديد لنحو 12 ألف عامود إنارة على مستوى محافظات جنوب الصعيد لتطوير الشبكات في المحافظات الأربع حتى عام 2020 بتكلفة 20 مليون جنيه.
كانت هذه تفاصيل خبر «كهرباء مصر العليا»: لا انقطاع للتيار في صيف 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.