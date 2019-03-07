شكرا لقرائتكم خبر عن «كهرباء مصر العليا»: لا انقطاع للتيار في صيف 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المهندس سامي عرفة أبووردة، رئيس شركة كهرباء مصر العليا، أن صيف 2019 لن يشهد ظاهرة انقطاع التيار الكهربائي وقت الذروة.

وأشار، في تصريحات، الأربعاء، إلى قيام وزارة الكهرباء بتوفير فائض من الطاقة بالشبكة القومية الموحدة وتركيب 12 محطة توزيع جديدة في إقليم جنوب الوادي وتطوير محطات التغذية القائمة، مما أسهم في القضاء على الاختناقات.

وأشار إلى تركيب 1163 محولا وتشغيل 615 كشك توزيع وتوفير 78 ألف متر من الكابلات الأرضية، كما أن قطاع توزيع الكهرباء جاهز لتلبية احتياجات المشروعات الاستثمارية الواعدة الجديدة في منطقة جنوب الصعيد من الطاقة الكهربية.

وأعلن رئيس الشركة الانتهاء من تنفيذ خطة الإحلال والتجديد لنحو 12 ألف عامود إنارة على مستوى محافظات جنوب الصعيد لتطوير الشبكات في المحافظات الأربع حتى عام 2020 بتكلفة 20 مليون جنيه.