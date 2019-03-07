السفارة الكندية تُكرم النائبة ماريان عازر لدورها في تغيير المجتمع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

كرم السفير الكندي في القاهرة جس داتون، مساء الأربعاء، الدكتورة ماريان عازر، عضو مجلس النواب، بحضور الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، وإريك اوخسلين، المدير الإقليمي لمنظمة العمل الدولية.

وجاء التكريم عن دور "عازر" في عمل تغيير في المجتمع من خلال وجودها في عدة مجالات مثل العمل السياسي والعلاقات الخارجية، ومجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورئاستها للجنة المراة بالبرلمان الدولي للتسامح و السلام.

وقالت عازر، إن هذا التكريم يحملها مسئولية مضاعفة لخدمة المجتمع والوطن في الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن التكريم يتزامن مع الاحتفال بمئوية دور المرأة ومشاركتها في ثورة ١٩١٩.

ومن جانبه قال سفير كندا بالقاهرة، إن يوم المرأة العالمي يدفعنا كل عام إلى إدراك وتقدير دور المرأة فى مجتمعاتنا.

وحضر الاحتفالية عدد من السفراء منهم، سفير سويسرا، الاتحاد الأوروبي، الأرجنتين، فنلندا، شيلي، نيوزيلندا، اليابان، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، الدنمارك، بالإضافة إلى النائبة ماريان عازر، ورئيس المجلس القومى للمرأة، مايا مرسى.