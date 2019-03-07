أخبار مصر | أخبار البرلمان × 24 ساعة.. وكيل المجلس يتقدم بمشروع قانون لمواجهة الشائعات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار البرلمان × 24 ساعة.. وكيل المجلس يتقدم بمشروع قانون لمواجهة الشائعات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنشر بوابة الخليج 365 الإلكترونية، التفاصيل الكاملة والأحداث على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار البرلمانية والأحداث الهامة التي تخص مجلس النواب، نعرض أهمها في نشرة "أخبار البرلمان × 24 ساعة"، ومنها:

- سليمان وهدان يتقدم بمشروع قانون لمواجهة الشائعات

قال سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إنه يعمل خلال الفترة الحالية على تقديم مشروع قانون لمواجهة الشائعات التي تصدرها جماعات وأفراد ضد مصر، هدفهم الرئيسي والأساسي هو نشر الأكاذيب والإشاعات لضرب استقرار الدول المصرية، مؤكدًا أن هذا الجماعات الإرهابية تخصص مراكز ابحاث من أجل دراسة الشائعات واطلاقها في مصر.



وأوضح وهدان في بيان صحفي له، أننا نحتاج إلى إصدار تشريع عاجل لمكافحة الشائعات لمواجهة حروب المعلومات التي تلعب بها الجماعات والأفراد الخارجة على القانون، مشيرًا إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام أصبحت منبر موجه ضد مصر تستخدمها الجماعات الإرهابية بغرض نشر الفوضى وزرع الفتن بين الشعب والدولة والحكومة المصرية.



وأشار "وهدان" إلى أن القانون سيتضمن تغليظ عقوبة الشائعات الخاصة بالحالة الاقتصادية وبالمؤسسة العسكرية وكل شخص يثبت أنه وراء ترويج أي شائعات هدفها التأثير على استقرار الدولة، مؤكدًا أن القانون يغلظ كذلك عقوبة مروج الشائعات إذا نتج عنها حالات وفاة أو إصابات.



وتابع "وكيل مجلس النواب" أن القانون يتضمن انشاء جهاز لرصد الشائعات واصدار بيانات للرد عليها بمجرد ظهورها وانتشارها، ويكون هذا الجهاز تابع لمجلس الوزراء بشكل أو بأخر كما يقوم برصد وسائل الإعلام التي لم تتحرَّ الدقة في نقل المعلومات وساهمت بشكل أو آخر في زيادة تداول تلك الشائعات. وتابع "وكيل مجلس النواب" أن القانون يتضمن انشاء جهاز لرصد الشائعات واصدار بيانات للرد عليها بمجرد ظهورها وانتشارها، ويكون هذا الجهاز تابع لمجلس الوزراء بشكل أو بأخر كما يقوم برصد وسائل الإعلام التي لم تتحرَّ الدقة في نقل المعلومات وساهمت بشكل أو آخر في زيادة تداول تلك الشائعات. - "تضامن البرلمان" ترفض الموازنة العامة للمجلس القومي للسكان

قال الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إن المادة 41 من الدستور تنص على: "تلتزم الدولة بتنفيذ برنامج سكاني يهدف إلى تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد المتاحة، وتعظيم الاستثمار في الطاقة البشرية وتحسين خصائصها، وذلك في إطار تحقيق التنمية المستدامة" وهذا هو الدور المنوط بالمجلس القومي للسكان.



ولفت "القصبي" خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة التضامن الاجتماعي اليوم، إلى أن اللجنة رفضت الموازنة العامة للمجلس لأنه لم يقوم بدوره، ونتج عن ذلك الزيادة السكانية الكبيرة التي أصبحت تشكل خطورة على الدولة لا تقل عن الإرهاب.



وأضاف القصبي، أن استكمال مناقشة مشروع قانون بشأن "إصدار قانون المجلس القومي للسكان والتنمية"، يوضح هناك مجموعة من الاختصاصات للمجلس القومي للسكان تتمثل في التوعية والتنظيم والتنسيق التعاون بين الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية العامة والخاصة ودراسة أفضل السبل للاستفادة من من الاتفاقيات والمعونات والمنح والمساعدات التي تقدمها الدولة في مجال الأسرة والسكان. وأضاف القصبي، أن استكمال مناقشة مشروع قانون بشأن "إصدار قانون المجلس القومي للسكان والتنمية"، يوضح هناك مجموعة من الاختصاصات للمجلس القومي للسكان تتمثل في التوعية والتنظيم والتنسيق التعاون بين الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية العامة والخاصة ودراسة أفضل السبل للاستفادة من من الاتفاقيات والمعونات والمنح والمساعدات التي تقدمها الدولة في مجال الأسرة والسكان. - مصطفى بكري يدعو رؤساء تحرير الصحف القومية للاجتماع لبحث دمج إصدارتها

عقب الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، على تصريحات المستشار نادر سعد، المُتحدث باسم مجلس الوزراء بشأن دمج كافة إصدارات المؤسسات القومية التي تحقق خسائر مالية باهظة قائلا: "أؤيده ولكن علينا جميعًا الحفاظ على كيان الصحف القومية المصرية".



وقال بكري، في تصريح خاص لبوابة "الخليج 365"، إن الصحف الإلكترونية أصبحت ذات أهمية عظمي في العصر الحالي وللمستقبل لما تمتلكه من أدوات تنقل الأحداث لحظة بلحظة ويمكن خلق فرص استثمارية من خلالها لسد ديون الصحف القومية، مُشيرًا إلى أنه لا يجب الاستغناء أبدًا عن الصحافة القومية والإعلام المصري القومي بأي شكل من الأشكال لأنهما يعدان من قضايا الأمن القومي بالأساس. وقال بكري، في تصريح خاص لبوابة "الخليج 365"، إن الصحف الإلكترونية أصبحت ذات أهمية عظمي في العصر الحالي وللمستقبل لما تمتلكه من أدوات تنقل الأحداث لحظة بلحظة ويمكن خلق فرص استثمارية من خلالها لسد ديون الصحف القومية، مُشيرًا إلى أنه لا يجب الاستغناء أبدًا عن الصحافة القومية والإعلام المصري القومي بأي شكل من الأشكال لأنهما يعدان من قضايا الأمن القومي بالأساس. ودعا النائب مصطفى بكري، كافة رؤساء مجالس الإدارة ورؤساء تحرير الصحف القومية لعقد اجتماعات دورية لبحث سبل تنفيذ اندماج إصدارات الصحف وكذلك حل أزمة الديون، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والوزراء المُختصين بشأن أزمة الديون، بالإضافة إلى مشاركة الهيئات المختلقة للإعلام سواء أكان المجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة مُمثلة في رؤسائها ونقيب الصحفيين للاتفاق على الخطوات القادمة بما يحافظ على المؤسسات القومية ويدفع بها إلى الأمام وحل أزمة الديون المُتراكمة عليها.



وأكد النائب البرلماني، أن الحفاظ على الصحافة القومية والصحفيين أمر حتمي ولا يجوز الاختلاف حوله إطلاقًا. وأكد النائب البرلماني، أن الحفاظ على الصحافة القومية والصحفيين أمر حتمي ولا يجوز الاختلاف حوله إطلاقًا. - "برلماني" يتقدم ببيان عاجل حول استمرار حوادث الطرق

تقدم النائب حسن عمر حسنين، عضو مجلس النواب عن دائرة الخانكة والخصوص بمحافظة القليوبية، ببيان عاجل للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، حول استمرار حوادث الطرق قائلا: "استيقظنا جميعا على حادث مروع راح ضحيته عشرات القتلى والمصابين".



وقال عمر، إن حادث طريق كفر الدوار ليس الأول ولن يكون الأخير في ظل استمرار مسلسل الإهمال والتراخى في الحفاظ على أرواح المواطنين، موضحًا أن الحادث أسفر عن مصرع 6 أشخاص وإصابة 34 في تصادم سيارة نقل بـ3 سيارات ميكروباص بالبحيرة على الطريق الزراعى، وأضاف: "الحادث يكشف ما وصلنا له من تدهور في الطرق"، مشيرا إلى أن دراسات عديدة عن حوادث المرور في مصر، أثبتت أن محافظة البحيرة تاتى في المرتبة الأولى في الحوادث والطريق الزراعى في المرتبة الثالثة بعد طريق الإسكندرية الصحراوى والطريق الدولى الساحلى.



وطالب النائب البرلماني، الحكومة متمثلة في وزارة النقل والمحافظين بسرعة التحرك وإصلاح الطرق الخطرة حفاظا على أرواح المواطنين.

