أخبار مصر | "برلمانية" تحصل على موافقة "الوزراء" بإنشاء وحدة صحية ومحطة صرف في قليوب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "برلمانية" تحصل على موافقة "الوزراء" بإنشاء وحدة صحية ومحطة صرف في قليوب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصلت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على موافقة من مجلس الوزراء؛ بإنشاء محطة صرف صحي ووحدة صحية، بمنطقة حوض عيسى بمركز قليوب بمحافظة القليوبية.

وأوضحت "درويش"، أنها حصلت على الموافقة بإنشاء محطة رفع صرف صحى على مساحة 400 متر، ووحدة صحية على مساحة 700 متر الواقعة بحوض ابو موسى المملوكة لهيئة العامة للأصلاح الزراعى التابعة لجمعية الإصلاح الزراعي بمركز قليوب؛ بعد موافقة وإصدار الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتم أصدار قرارًا بتخصيص للقطعتين، مُشيرة إلى أن محافظ القليوبية؛ كان قد وجه خطابًا بتاريخ 2822019، إلى رئيس الوحدة المحلية بمركز ومدينة قليوب، بالموافقة على إقامة محطة رفع صرف صحى والوحدة الصحية على المساحة المذكورة.

ولفتت النائبة البرلمانية، إلى أن المعاينة للأرض تمت من قبل مجلس مدينة قليوب، بحضور الدكتور كرم السويلكي، نائب رئيس المدينة قليوب، لمخاطبة الجهاز التنفيذى لشركة مياه الشرب والصرف الصحى ومديرية الصحة وجمعية الإصلاح الزراعي، تمهيدًا لبدء تنفيذ المشروعين.

"الجندي" يعلن تأييده لبيان وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر حول دعم ليبيا

أعلن النائب مصطفى الجندي رئيس التجمع البرلماني لدول شمال أفريقيا والمستشار السياسي لرئيس البرلمان الأفريقي، تأييده للبيان المشترك لوزراء خارجية مصر وتونس والجزائر بعد انتهاء الاجتماع الثلاثى لدول جوار ليبيا فى القاهرة، مؤكدين التزامهم بدعم ليبيا فى هذه المرحلة الحرجة من تاريخها.

وأشاد "الجندى"، من جوهانسبرج عاصمة جنوب أفريقيا، برؤية وزراء خارجية الدول الثلاثة على أهمية الالتزام بتطبيق الترتيبات الأمنية بشكل صحيح فى العاصمة الليبية طرابلس، مشددين على دعمهم خطة المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة لتطبيق خطة العمل من أجل ليبيا، ورفضهم لكافة التدخلات الخارجية فى الشأن، مؤكدًأ أن اشادة وزير الخارجية التونسى بدور مصر داخل ليبيا والتأكيد على توحيد الجيش الليبيى،وكذلك الجهود التى تقوم بها الأمم المتحدة لتوحيد المؤسسات الأخرى إنما هو دليل قاطع على الدور المهم والمحوري الذى تقوم به القاهرة بشأن الأزمة الليبية.

كما أشاد بتأكيد السفير سامح شكرى، وزير الخارجية على أهمية وضرورة أن يكون حل الأزمة الليبية بأيدى الأشقاء الليبين أنفسهم، وانه يتم رصد تمويلات الميلشيات والمنظمات المتطرفة فى ليبيا وإن الحل " الليبى - الليبى " كفيل بمواجهة التحديات فى تلك الأزمة، إضافة إلى رفض السفير سامح شكرى للتدخلات الخارجية وترحيبه بكل الجهود المبذولة لتنفيذ الاتفاق السياسى ونتفق مع جهود المبعوث الأممى، ونحن على تواصل مستمر مع المبعوث الأممى والأطراف الدولية الفاعلة للعمل على إرساء الاستقرار فى ليبيا".

وأكد أن الثلاثي مصر وتونس والجزائر يبذلون جهودًا مكثفة لدعم المؤسسات الشرعية الليبية وهناك مساعى لأن يكون الحل الليبى بعيدًا عن الممارسات العسكرية والعنف وأن المؤسسات الليبية تمر بوضع استثنائى وخاصة فى ظل وجود الميلشيات مطالبا من المجتمع الدولى خاصة الأمم المتحدة بذل المزيد من الجهود مع مصر وتونس والجزائر حتى يتم حل الأزمة الليبية ويعود الأمن والاستقرار لليبيا مع الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي الليبية.