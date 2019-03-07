أخبار مصر | أمين شباب حزب الحرية: مؤتمر "نبذ التعصب" خطوة جيدة لإنهاء الاحتقان الكروي بين الجماهير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمين شباب حزب الحرية: مؤتمر "نبذ التعصب" خطوة جيدة لإنهاء الاحتقان الكروي بين الجماهير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال محمد مهني، أمين شباب حزب الحرية المصري، إن مؤتمر "نبذ العنف والتطرف" بمثابة مبادرة جيدة على طريق إنهاء حالة الإحتقان الكبيرة الموجودة داخل الشارع المصري في الآونة الأخيرة.

وأضاف مهني، في تصريحات صحفية، اليوم، أن تواجد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور صلاح حسب اللّه، المتحدث باسم البرلمان، وممثله في هذا اللقاء، يؤكد تكاتف كل جهات الدولة للعمل على دعم هذه المبادرة وإنجاحها لإنهاء حالة الانفلات الأخلاقي غير الرياضي الذي ينذر بحدوث ما لا يحمد عقباه خلال الفترة المقبلة، خاصة مع اقتراب تنظيم كأس الأمم الإفريقية خلال شهر يونيو المقبل.

وأكد أمين شباب حزب الحرية، أن هناك سعي من الجميع لتواجد المصريين بكثافة في المدرجات وإنجاح هذه البطولة ولعل حضور المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك لهذا اللقاء يؤكد بالفعل سعي الجميع لنزع فتيل هذه الأزمة لقطع الطريق على هواة ضرب إستقرار الدولة المصرية والشارع المصري.

وأشار إلى أنه على اتحاد الكرة وهو أحد الأسباب الرئيسية لوصول الشارع الكروي المصري لهذه الأزمة، أن يعمل جاهدًا من بداية الموسم المقبل على وضع جدول زمني محدد ملزم للجميع، ولا توجد فيه أي استثناءات لأحد، ومن يخالف يتم توقيع أقصى العقوبات عليه، وأيضًا على الإعلام الرياضي المصري الكف عن الحديث للشارع الكروي بألوان الفانلات، وأن يكون طرفًا محايدَا للجميع، وأن يراعي الإعلاميون الرياضيون ضرورة تغيير طريقة الخطاب الإعلامي المحرض الذي أنتشر بشكل مخيف في الأونة الأخيرة.

وأوضح أمين شباب الحرية، أن الأمر يحتاج إلى تكاتف من الجميع لوضع أسس ومبادئ صحيحة حتى تنتهي هذه الأمور، حيث إن مصر ليست بحاجة إلى هذه الصراعات في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه الدولة المصرية.