أخبار مصر | "مارس شهر المرأة".. برلمانيون: السيدة المصرية لديها طباع تميزها عن نساء العالم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مارس شهر المرأة".. برلمانيون: السيدة المصرية لديها طباع تميزها عن نساء العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعد شهر مارس من كل عام أكثر مناسبة للاحتفال بالمرأة، للتأكيد على أهمية دور المرأة فى تنمية وتقدم الشعوب، ففى الثامن من هذا الشهر يحتفل العالم بـ "يوم المرأة العالمى"، وتحتفل مصر فى السادس عشر من هذا الشهر ب "يوم المرأة المصرية"، بالإضافة إلى "عيد الأم" فى الحادى والعشرين أيضًا من هذا الشهر، والتى تحتفل به مصر دون العديد من الدول.

- بكر أو غريب: النائبات عندنا 'فتوات'.. والسيسي أعاد عصر 'كليوباترا'

قال النائب بكر أبو غريب، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن المرأة المصرية حصلت على كامل حقوقها في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد أن كانت مهدرة من قبل، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي أعاد للمرأة مكانتها مثل عصر الملكة كليوباترا، بتكريمة لها وإعطاءها جميع حقوقها.



وأكد "أبو غريب" في تصريح خاص لبوابة "الخليج 365" أن المرأة المصرية صبحت تشغل الحياة السياسية وتعتلي المناصب في الدولة من محافظين ووزراء ونائبات وسفراء، مضيفًا: "النائبات عندنا في البرلمان فتوات" لما يقدموه من جهد مبذول في دوائرهم وقدرتهم على تحمل المسؤولية وتمثيل الشعب المصري.



وأضاف عضو مجلس النواب، أن المرأة استطاعت إثبات نفسها فى مختلف المجالات فهي من تحتوى الأسرة وتربي الأجيال تربية صالحة، وتتحمل الكثير والكثير من أجل استمرار حياتها الزوجية والحفاظ على أسرتها من التفكك، مؤكدًا أنهم من أفضل نساء العالم، وعزيزات العالم العربي لما لديهم من طباع تميزهم عن جميع النساء. وأضاف عضو مجلس النواب، أن المرأة استطاعت إثبات نفسها فى مختلف المجالات فهي من تحتوى الأسرة وتربي الأجيال تربية صالحة، وتتحمل الكثير والكثير من أجل استمرار حياتها الزوجية والحفاظ على أسرتها من التفكك، مؤكدًا أنهم من أفضل نساء العالم، وعزيزات العالم العربي لما لديهم من طباع تميزهم عن جميع النساء. - سمير البطيخي: المرأة حصلت على حقوقها في عهد السيسي.. والتعديلات الدستورية لصالحها

أشاد النائب سمير البطيخي، عضو مجلس النواب، بدور المصرية في المجتمع سواء في الحياة السياسية أو الاجتماعية، ودورها في تربية الأطفال على السلوك الصحيح، فهي من تتعامل معهم بشكل مستمر؛ ولا يمكن لأحد أن ينكر الدور الجبار الذي تقوم به المرأة في المجتمع، لأنها ليست نصف المجتمع، بل المجتمع كله.



وقال "البطيخي" في تصريح خاص لبوابة "الخليج 365" إن المرأة المصرية حصلت على جميع حقوقها، وخاصة في عهد الرئيس السيسي، من خلال مشاركتها في الحياة السياسية ودورها في ثورة 30 يونيو، بالإضافة إلى إعتلاء المناصب السياسية كنائبات ووزراء ومحافظين، مؤكدًا أن التعديلات الدستورية الجديدة جاءت في صالح المرأة بتمثيلها في البرلمان بنسبة 25%.



وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن نجاح المرأة في دوائرهم الإنتخابية يوضح مدى ثقة المواطنيين في المرأة المصرية، وقدرتها على تمثيلهم في مجلس النواب. وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن نجاح المرأة في دوائرهم الإنتخابية يوضح مدى ثقة المواطنيين في المرأة المصرية، وقدرتها على تمثيلهم في مجلس النواب. - آمنة نصير: المرأة حصلت على حقوقها بالدعم المعنوي وليس التطبيقي

قال الدكتورة آمنة نصير، عضو مجلس النواب، إن المرأة المصرية منذ 5 أعوام ماضية وحتى الآن لها دور فعال، وفرضت نفسها على الساحة السياسية والتشريعية لما حصلت عليه من حقوق بدعم معنوي وليس تطبيقي.



وأشارت "نصير" لـ"الخليج 365"، إلى أن المرأة هي الأم والزوجه والأخت، وهي من تربي وتعلم وتنشئ الرجال، لذلك يجب أن تُحفظ حقوق المرأة وتطبق على أرض الواقع، وأن تجيد المرأة استخدمها، وتسعى إلى تطبيقها على أرض الواقع.



وأكدت عضو مجلس النواب، تأييدها لمشروع قانون النائب محمد فؤاد بوجود المرأة داخل هيئة كبار العلماء التابعة للأزهر الشريف فى خطوة جادة لتمكين المرأة، لافته إلى أنهم طالبوا منذ سنوات سابقة وجود المرأة في هذه الهيئة، ولكن دون استجابة.

