شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس كهرباء مصر العليا: لا انقطاع للتيار خلال موسم الصيف القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس سامى عرفة أبو وردة رئيس شركة كهرباء مصر العليا، أن صيف العام الحالى لن يشهد ظاهرة انقطاع التيار الكهربى وقت الذروة.

وأشار عرفة - فى تصريح اليوم - إلى قيام وزارة الكهرباء بتوفير فائض من الكهرباء بالشبكة القومية الموحدة وتركيب 12 محطة توزيع جديدة فى إقليم جنوب الوادى وتطوير محطات التغذية القائمة، مما أسهم فى القضاء على الاختناقات.



وأضاف أنه تم أيضا تركيب 1163 محولا وتشغيل 615 كشك توزيع وتوفير 78 ألف متر من الكابلات الأرضية، كما أن قطاع توزيع الكهرباء جاهز لتلبية احتياجات المشروعات الاستثمارية الواعدة الجديدة فى منطقة جنوب الصعيد من الطاقة الكهربية.



وتابع رئيس شركة كهرباء مصر العليا، أنه تم الانتهاء من تنفيذ خطة الإحلال والتجديد لنحو 12 ألف عمود إنارة على مستوى محافظات جنوب الصعيد (أسوان والأقصر و قنا وسوهاج) بهدف تطوير الشبكات فى المحافظات الأربع حتى عام 2020 بتكلفة بلغت 20 مليون جنيه.