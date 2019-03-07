"مكافحة الإدمان": السكك الحديدية ستعلن عن نسبة تعاطي المخدرات بين موظفيها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن - مدير صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى، إنه تم رفع عدد مراكز علاج الإدمان من 12 مركز في عام 2014، إلى 22 مركز علاجي، بجانب افتتاح 5 مراكز علاجية جديدة.
وتابع «عثمان» خلال استضافته مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتى"، المذاع على قناة "صدى البلد" : "لدينا خطة طموحة لتعميم مراكز العلاج على مستوى جميع محافظات الجمهورية في عام 2022».
وأضاف: يتم تقديم العلاج في سرية تامة، ولكن إذا تبين تعاطي أحد موظفي الدولة للمخدرات، يتم تحويله للنيابة العامة، متابعًا: «السكة الحديد ستعلن عن نسبة متعاطي المخدرات بين موظفيها».
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