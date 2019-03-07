شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأفريقى للتنمية: مصر من أعلى الدول نمواً داخل أفريقياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور خالد شريف نائب رئيس البنك الأفريقى للتنمية، إن البنك يقوم بتوظيف رأس المال فى البورصات العالمية والعائد منها يعود على القارة الأفريقية. وأضاف فى حواره مع الإعلامى أسامة كمال مقدم برنامج مساء DMC اليوم الأربعاء، أن معدلات دخول المواطنين بدول القارة متفاوتة بشكل كبير. وتابع شريف، أن مصر وجنوب أفريقيا ونيجيريا من أعلى الدول نموا فى القارة. Advertisements كما أوضح نائب رئيس البنك الأفريقى للتنمية، إن معظم مساهمات البنك الأفريقى للتنمية مصدرها من داخل القارة وأكد، أن البنك قرر تمويل برنامج الإصلاح الاقتصادى فى مصر قبل أي جهة تمويلية أخرى لثقتنا فى البرنامج المقدم، وأول مؤسسة اقتنعت ببرنامج إصلاح الاقتصاد المصرى الذى تبنته الحكومة. وتابع نائب رئيس البنك الأفريقى للتنمية أن برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى يمثل رؤية جريئة لإصلاح سياسات تغاضت عنها حكومات سابقة كثيرة.

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