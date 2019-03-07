القابضة للكهرباء: ارتفاع تكلفة نظام الممارسة سببه الحد من سرقة التيار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، أن نظام الممارسة هو عبارة عن محضر يتم تحريره من قبل مباحث شرطة الكهرباء وحق الضبطية القضائية للعاملين بالكهرباء ضد سارقى التيار الكهربائى بالمناطق العشوائية والمخالفة ويتم تغريمهم مبلغ مالى بشكل شهرى يتم حسابه بشكل جزافى.
وأضاف دسوقى، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن ارتفاع قيمة غرامة سرقة التيار "الممارسة" ترجع إلى حرص الوزارة على الحد من سرقات التيار الكهربائى التى تكبد القطاع خسائر بالمليارات سنويا، لافتا إلى أن غرامة سرقة التيار لن يتم تخفيضها لعدم المساعدة فى انتشار سرقة التيار.
وتابع دسوقى، أن المواطنين الذين يتم حذفهم من بطاقات التموين بسبب نظام الممارسة عليهم التوجه لوزارة التموين وتقديم تظلم، مؤكدا أن وزارة الكهرباء ليس لها علاقة من قريب أو بعيد بالمنظومة الجديدة لوزارة التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه.
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