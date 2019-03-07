اليوم.. النطق بالحكم في إعادة محاكمة متهم بقضية "خلية الصواريخ"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

تصدر محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، اليوم الخميس، حكمها في إعادة محاكمة متهم بقضية "خلية الصواريخ" التي حملت رقم 396 حصر أمن الدولة العليا، لاتهامه بإنشاء خلية إرهابية وارتكابه أعمال عنف.

وأسندت النيابة للمتهم وآخرين تم الحكم عليهم عدة تهم منها إدارة جماعة على خلاف القانون، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وحيازة أسلحة غير مرخصة، وقنابل ومتفجرات، كما شاركوا بالشروع في قتل أحد الأشخاص.