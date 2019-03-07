"مستقبل وطن": نؤيد التعديلات الدستورية لأهميتها في استقرار الدولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

قال المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس حزب مستقبل وطن، إن الحزب يقود حالة الحراك السياسي في مصر.

وأضاف رشاد، في لقاء مع هيئة مكتب الحزب بمحافظة قنا، أن التعديلات الدستورية التي يدعمها الحزب مهمة في استقرار الدولة، واستكمال خطط ومشروعات التنمية خلال المرحلة القادمة، مؤكدا أن الحزب يُعلي المصلحة العامة، ويؤكد دعمه للدولة في فترة تحتاج إلى نجاح المجموعة وليس نجاح الفرد.

وأكد على أهمية الحشد للتعديلات الدستورية من خلال التفعيل القوى والجيد لحملة "انزل.. شارك.. قول رأيك" التي أطلقها الحزب لدعم التعديلات الدستورية، داعيًا إلى الاهتمام الأكثر وعلى وجه الخصوص بعنصري الشباب والمرأة، وتوفير الأنشطة التثقيفية والعملية لهما في جميع المجالات، وحثهم على المشاركة الإيجابية في التصويت على التعديلات الدستورية، وأن يكون لهم دور في صنع القرار، وعدم الالتفات إلى دعوات المقاطعين للاستفتاء.

وشدد "رشاد"، على أهمية المشاركة الإيجابية في الحوارات المجتمعية للتعديلات الدستورية، وتقبل كل الآراء، وأهمية التوعية بالمخاطر والمؤامرات التي تتعرض لها مصر من الخارج، وعناصر وجماعات في الداخل تكره نجاح الدولة وتسعى لهدمها، منوها إلى ضرورة تواصل تنفيذ خطة الفاعليات والمبادرات التي يتبناها الحزب لمساندة المواطنين بشكل مستمر.

وأكد رئيس الحزب، أن العمل الخدمي يعد الأكثر تأثيرًا بين الناس داخل المجتمع، والحزب حريص من خلال مبادراته الاجتماعية على صناعة حالة من الوعي العام لدى المواطنين، والتأكيد أن مؤسسات الدولة والأحزاب موجودة معهم في أزماتهم الاقتصادية والاجتماعية.

وشدد على أن "الوطن يستحق منا جميعا أن نبذل قصارى جهدنا للحفاظ عليه مهما كانت الظروف، ومهما كلفنا ذلك من تضحيات".

جاء ذلك خلال لقاء رئيس الحزب، اليوم الأربعاء، بأعضاء هيئة مكتب الحزب بمحافظة سوهاج، برئاسة اللواء محمد مصطفى، أمين عام الحزب بالمحافظة، وحضور النائبة عبلة الهوارى، أمينة المرأة بالحزب، والمهندس محمد محمود لبيب، أمين التنظيم، وذلك عقب مشاركة رئيس الحزب في فعاليات مؤتمر "حدد مستقبلك اختر طريقك"، والذي نظمته كلية الحقوق بجامعة سوهاج، بحضور سامح عاشور نقيب المحامين، والمستشار محمود حلمي الشريف، نائب رئيس الهيئة القومية للانتخابات.