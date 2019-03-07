مصر | اليوم.. الحكم على إعادة محاكمة متهم بـ"خلية الصواريخ"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. الحكم على إعادة محاكمة متهم بـ"خلية الصواريخ" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تصدر اليوم الخميس محكمة جنايات الجيزة، والمنعقدة بمجمع المحاكم بطرة النطق بالحكم علي إعادة محاكمة متهم بـ "خلية الصواريخ" فى القضية التى حملت رقم 396 حصر أمن الدولة العليا، لاتهامهم بإنشاء خلية إرهابية وارتكاب أعمال عنف.

ويصدر الحكم برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار والسعيد محمود، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

وأسندت النيابة العامة للمتهم وآخرين تم الحكم عليهم عدة تهم منها إدارة جماعة على خلاف القانون، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وحيازة أسلحة غير مرخصة،وقنابل ومتفجرات، كما شاركوا فى الشروع فى قتل أحد الأشخاص.