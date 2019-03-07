مصر | اليوم.. النطق بالحكم على متهم في قضية "فتنة الشيعة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. النطق بالحكم على متهم في قضية "فتنة الشيعة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تصدر محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، اليوم الخميس، النطق بالحكم في إعادة إجراءات محاكمة متهم فى القضية رقم 3117، والمعروفة إعلاميًا بـ"فتنة الشيعة" .

يصدر الحكم برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان، محمد عمار، السعيد محمود، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

وأسندت النيابة للمتهمين تهم ارتكاب جرائم التجمهر بقصد القتل العمد مع سبق الإصرار، وقتل حسن محمد شحاتة أحد زعماء المذهب الشيعى فى مصر، وثلاثة آخرين من أبنائه واتباعه عمدًا، بأن توجه الجناة إلى مكان تواجدهم وحاصروهم، حاملين أسلحة بيضاء وعصى وزجاجات مولوتوف، وأجبروهم على الخروج منه، ثم انهالوا عليهم ضربًا وطعنًا.