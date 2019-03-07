شكرا لقرائتكم خبر عن «مكافحة الإدمان» يكشف أعداد متعاطي المخدرات من موظفي الدولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، عمرو عثمان، تعميم الكشف على المخدرات على جميع سائقي الحافلات المدرسية في مدارس جمهورية، بعد وقوع حادث البحيرة الشهير، الذي راح ضحيته 28 طفلا في المرحلة الابتدائية.

وقال «عثمان» خلال استضافته في برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على شاشة «صدى البلد»: «خلال الثلاث سنوات الماضية تم الكشف على 12 ألف سائق بنسبة 12%، وانخفضت إلى 2.7»، والسبب في ذلك تحويل السائقين المتعاطين للنيابة العامة.

وأضاف أنه يتم التنسيق مع 8 وزارات، وبالكشف على 8 آلاف موظف في الجهاز الإداري للدولة، تبين تعاطي 8% من الموظفين للمخدرات، وانخفضت بعد ذلك إلى 2%، لافتًا إلى أنه تم تقديم خدمات علاجية في 2018 لـ116 ألف مريض إدمان.