شكرا لقرائتكم خبر عن عزمي مجاهد: مخطط تركي للإساءة للمرأة المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامي عزمي مجاهد، إن ترويج ما يُسمى بـ«الفياجرا النسائية» في مصر مخطط تركي هدفه «الإساءة لمصر وتشويه المرأة المصرية».

وقال «مجاهد» في برنامجه «مع عزمي» عبر فضائية «الرافدين+»، إن «المخطط التركي ضد المرأة النسائية، من ضمنه الانتشار الصاروخي لأزمة فستان رانيا يوسف».

وأضاف: «الإخوان يلعبون لعبتهم القديمة لخداع سيدات مصر باسم الدين والحجاب والنقاب، ولكننا نتذكر ما كانوا يفعلونه وسنرد عليهم».