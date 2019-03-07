شكرا لقرائتكم خبر عن «قها» و«أكوا سويس»: مذكرة تفاهم لتحلية المياه ومعالجة الصرف الصحي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الإنتاج الحربي، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين شركتى «قها» للصناعات الكيماوية (مصنع 270 الحربى)، و«أكوا سويس» السويسرية، للتعاون في مجال إنشاء محطات تحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحى والصناعى.

وأعرب المدير التنفيذى لـ«أكوا سويس»، سانجيف فارما، عن ثقته في نجاح التعاون مع وزارة الإنتاج الحربى- ممثلة في شركة قها، لإقامة مشروعات مشتركة في مجال تحلية مياه البحر ووحدات معالجة مياه الصرف الصحى، لما تمتلكه من إمكانيات تكنولوجية وصناعية وبحثية كبيرة وعمالة مدربة، ستساعد بدورها على التكامل بين الجانبين، لافتًا إلى قيام الشركة السويسرية بنقل أحدث التكنولوجيات العالمية في هذا المجال، فضلًا عن المساهمة في جذب الاستثمارات والتكنولوجيات الحديثة بأسعار اقتصادية منافسة من خلال تصنيع مكونات المحطات محليًا.

وشدد على ضرورة الاستفادة من موقع مصر الاستراتيجى كبوابة رئيسية للأسواق العربية والأفريقية، حيث إن «أكوا سويس» لديها مشروعات في دول مثل (كينيا، والسعودية، والكويت، وباكستان، وليبيا، وإثيوبيا، والعراق).

وتأتي مذكرة التفاهم في إطار السياسة التي تنتهجها الوزارة لتحقيق التعاون مع الشركات العالمية لنقل أحدث التكنولوجيات على مستوى العالم، ومنها تكنولوجيا تحلية مياه البحر ومعالجة مياه الصرف الصحى، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة لمصر- 2030.

وتم الاتفاق في نهاية اللقاء على قيام الشركة السويسرية بإيفاد وفد فنى لزيارة شركات الإنتاج الحربى خلال الأسبوع المقبل، بهدف الاطلاع على الإمكانيات المتاحة بها، وتحديد خطة تنفيذ خطوات العمل.