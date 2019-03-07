شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة استخدام شنيور في ترميم آثار معبد دندرة بقنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد عبدالمقصود، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار، إن صورة استخدام شنيور في ترميم آثار معبددندرة بقنا، التقطت أثناء عملية تجميع تماثيل وأحجارة مثقولة، مشيرًا إلى أن تجميع التمثال يتم تحت إشراف خبراء من المجلس الأعلى، وطريقة التجميع بالشنيور لا يسبب أي شيء.

وأضاف «عبدالمقصود» في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»: «المرفوض هو إحداث ثقب في تمثال من أجل تعليقه في متحف أو معرض، ولكن استخدام الشنيور في التجميع شيء طبيعي وعادي».

وذكر مصدر مسؤول بمعبد دندرة الأثري بقنا، في تصريحات سابقة، إن ما أثير من وجود صورة تم تداولها بأعمال ترميم لبعض القطع الاثرية في المعبدباستخدام الشنيور، دون توضيح حقيقة الأمر، يعتبر إثارة الرأي العام.