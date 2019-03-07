شكرا لقرائتكم خبر عن 850 مليون جنيه تعويضا لـ2000 عامل بـ«القومية للأسمنت» بعد تصفيتها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توقع الخميس، وزارتا قطاع الأعمال العام والقوى العاملة، بحضور اللجنة النقابية للشركة القومية للأسمنت، ومصفي الشركة التي صدر لها قرار تصفية ومسؤولي القابضة الكيماوية عقدا لصرف 850 مليون جنيه في صورة تعويضات لنحو 2000 عامل يمثلون شركة القومية للأسمنت.

وقالت مصادر مسؤولة بقطاع الأعمال العام، إن التوقيع سيشهده وزيرا قطاع الأعمال العام والقوى العاملة وسيتم صرف التعويضات وفقا لقواعد متفق عليها من بينها تحديد حد أدنى بقيمة 200 ألف جنيه وحد أقصى 450 ألف جنيه بخلاف مكافأت ومميزات أخرى.

وأضافت في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، أن القابضة بتكليف من وزير قطاع الأعمال العام رفعت تعويضات بعض العمال الذين تقل تعويضاتهم عن 200 ألف جنيه، للحد الأدنى، مع توفير مميزات أخرى من المكافآت.