شكرا لقرائتكم خبر عن عزمي مجاهد: حملات الإخوان مهزتش شعرة في رأسي (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
دعا الإعلامي عزمي مجاهد، الشعب المصري للتصدي لما سماه «حملات الإخوان الخايبة» من تركيا وقطر، قائلا: «مهزتش شعرة في رأسي».
وأضاف «مجاهد» في برنامجه «مع عزمي» عبر فضائية «الرافدين+»، مساء الأربعاء، إنه «في نفس التوقيت الذي ادعى فيه معتز مصر مهاجمة الأمن والقبض على أمه خرجت قناة ألمانية تتحدث عن وضع المرأة المصرية، ووجدنا صحفًا غربية تتناول تصريحات لشيخ الأزهر محرفة عن المرأة»، وتابع: «الصورة اتضحت، هناك مخطط ضد المرأة المصرية».
وذكر «مجاهد» أن «مخطط الإخوان الذي ينفذه معتز مطر، أنا كشفته بعد بحث وتدقيق بعدما أعطته مخابرات تركيا وقطر إشارة إطلاق الحملة بالكتابة على الفلوس».
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