شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «النواب» يطالب بإنشاء هيئة تابعة لمجلس الوزراء للرد على الشائعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إنه بصدد تقديم مشروع قانون إلى البرلمان، لمواجهة الشائعات التي انتشرت الفترة الجارية.

وأضاف «وهدان»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة «صدى البلد»: «الشائعات تؤثر على الاقتصاد والسلم الاجتماعي، فضلا عن فقدان الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة»، مؤكدًا أهمية مواجهة الشائعات، والقضاء على مخطط جماعة الإخوان الإرهابية لتضليل المجتمع.

وأضاف وكيل مجلس النواب «دول كثيرة اتخذت إجراءات لمواجهة الشائعات، حيث تشترط الولايات المتحدة، فحص صفحات الفيس بوك، لمنح تأشيرة دخول البلاد، فضلا عن دول الشرق الأوسط التي فعلت قوانين لمواجهة الشائعات»، مشيرا إلى أن الشائعات تستهدف إحباط الشباب والتشكيك في مشروعات الدولة.

وطالب وهدان بإنشاء هيئة تابعة لمجلس الوزراء للرد على الشائعات، لافتا أن هناك 21 ألف شائعة انتشرت الفترة الأخيرة، ضمن حروب الجيل الرابع التي تستهدف مصر، وذكر أنه سيتقدم بمشروع قانون إلى البرلمان لمواجهة الشائعات الفترة المقبلة.