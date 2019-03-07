شكرا لقرائتكم خبر عن تعديلات الدستور تدخل مرحلة «الصياغة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السيد الشريف، وكيل مجلس النواب، إن اللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس تعمل حالياً على صياغة المقترحات التي قدمها أعضاء المجلس، والهيئات، والمؤسسات، والأفراد لتعديل الدستور، تمهيداً لمناقشتها في حوار مجتمعى يشارك فيه جميع فئات المجتمع للوصول إلى صيغة نهائية تحقق مصلحة الدولة. وأضاف، لـ«المصرى اليوم»، أن اللجنة مستمرة في تلقى المقترحات، حتى نهاية الأسبوع المقبل، وبعدها ستنعقد لجان الاستماع لمدة 15 يوماً، ستدعو لها أساتذة الجامعات وممثلى المؤسسات والنقابات وغيرها من الكيانات المؤثرة بالدولة، وبعدها ستقوم اللجنة بصياغة مخرجات الجلسات ومناقشتها باللجنة في اجتماعات مغلقة لمدة أسبوع، ثم عرض الحصيلة على الجلسة العامة للبرلمان للتصويت عليها.

وتابع وكيل البرلمان أن التصويت سيكون داخل الجلسة العامة على كل مادة مطلوب تعديلها فقط، ونداءً بالاسم، ثم يتم إرسال المقترح لرئيس الجمهورية لدعوة المواطنين للاستفتاء عليه. وقال أحمد حلمى الشريف، وكيل اللجنة التشريعية، إنها ستبدأ من 16 مارس الجارى مناقشة اقتراحات النواب وغيرهم والاستماع لكل الآراء في حدود التعديلات التي تم عرضها على اللجنة.

وفى سياق متصل، أعلن ممثلو شباب العمال في النقابات العامة الـ27 والاتحادات المحلية على مستوى الجمهورية موافقتهم على التعديلات الدستورية مبدئياً، كما وافقوا على خطة للترويج للمقترح سيتم عرضها على جبالى المراغى، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان، وقال محمد ربيع، عضو مجلس النقابة العامة للصحافة والطباعة والإعلام، إنه سيتم تنظيم حوارات مع شباب العمال والنساء وأصحاب القدرات الخاصة لشرح أهمية التعديلات.

ونظم حزب مستقبل وطن، بمحافظة كفر الشيخ، مؤتمراً شعبياً حاشداً في مدينة بيلا، مساء الثلاثاء، لشرح موقف الحزب المؤيد للتعديلات التي ستحقق التقدم والازدهار وتحافظ على المكتسبات التي تحققت بعهد الرئيس عبدالفتاح السيسى.