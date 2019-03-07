شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني: 1.25 مليون حالة «عقر كلاب» خلال السنوات الأخيرة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد النائب عبدالحميد كمال، عضو مجلس النواب، أن ظاهرة عقر الكلاب خطيرة وتهدد المجتمع، موضحًا أنه في 2014 كانت حالات عقر الكلاب 300 ألف حالة و52 حالة وفاة، وفي 2015 وصلت إلى 350 ألف والوفاة 55، وفي 2016 بلغت 370 حالة عقر و59 حالة وفاة، إلى أن وصلت في أغسطس 2018 إلى أن عدد حالات العقر وصل إلى أكثر من 400 ألف.
وأشار «كمال»، خلال حواره مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامجها «90 دقيقة»، المذاع على فضائية «المحور» مساء اليوم الأربعاء، أن البعض يستخدم الكلاب في أعمال البلطجة، بالإضافة إلى تزايد عدد الكلاب في مصر.
وأضاف أن عدد حالات عقر الكلاب في السنوات الأخيرة وصلت إلى أكثر من مليون وربع حالة عقر، و250 حالة وفاة.
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