شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى الفقي: الإسلام السياسي في الجزائر «مصري المولد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي رئيس مكتبة الإسكندرية، إن سياسة مصر تقوم على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، مشددًا على قوة العلاقات بين مصر والجزائر.

وأضاف «الفقي» خلال لقائه ببرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر» الأربعاء، أن الرئيس الجزائري، عبدالعزيز بوتفليقة كان وزيرًا للشباب في عمر 24 عامًا، ثم أصبح وزيرًا للخارجية، مشيرًا إلى أن الجذور التاريخية لدور «بوتفليقة» السياسية وراء استمراره.

وأوضح المفكر السياسي أن الجزائر تبحث طوال الوقت عن القومية لأنها تتكلم لغة المحتل، وأن الجزائريين يتحدثون الفرنسية خوفًا على مصالحهم.

ولفت «الفقي» غلى أن مصر هي التي زرعت التيار الإسلامي في الجزائر، وأن الإسلام السياسي في الجزائر مصري المولد.

وأكد «الفقي» أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لايزال غاضبًا حتى الآن من انتفاضة المصريين ضد الإخوان، مؤكدًا أن «أردوغان» قيادي إخواني.