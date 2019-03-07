شكرا لقرائتكم خبر عن دواوين الوزارات.. الصحة: انطلاق الحملة القومية للكشف عن السمنة والتقزم والأنيميا بين طلاب المدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية. وزارة التضامن: وزارة التضامن: التضامن تكشف حقيقة فيديو دار رعاية الفتيات لذوى الاحتياجات الخاصة بمصر القديمة التضامن: غدًا أخر موعد لتلقى طلبات الحصول على تأشيرة حج الجمعيات وزارة التموين: وزارة التموين: "التموين" تتعاقد على شراء 42 ألف طن زيت طعام "التموين" تؤكد استمرار استلام القصب من المزارعين وإنتاج السكر المحلى وزارة التربية والتعليم: وزارة التربية والتعليم: التعليم تعلن موعد اختبار الوظائف المؤقتة للمتخلفين بعد توزيع باقى المتقدمين التعليم توضح طبيعة امتحانات شهر مارس 2019 للصف الأول الثانوى وزارة الصحة: وزارة الصحة: الصحة: فحص أكثر من 3 ملايين شخص فى المرحلة الثالثة من "100مليون صحة" انطلاق الحملة القومية للكشف عن السمنة والتقزم والأنيميا بين طلاب المدارس وزارة الزراعة: وزارة الزراعة: "الزراعة" تعلن تحصين 3.3 مليون رأس ماشية ضد الحمى القلاعية (فيديو) "الزراعة" تعلن عن ارتفاع صادرات مصر لأوروبا من البطاطس لـ200 ألف طن وزارة النقل: وزارة النقل: السكة الحديد ترفع الجرار المتسبب بحادث محطة مصر وتبدأ ترميم المبانى المتضررة وزارة الهجرة: وزارة الهجرة: وزيرة الهجرة: القيادة السياسية فى مصر تقدر دور المرأة الفاعل فى المجتمع وزارة الأوقاف وزارة الأوقاف الأوقاف: فصل أى موظف بالوزارة والجهات التابعة يثبت تعاطيه للمخدرات الأوقاف تطلق اسم الشيخ الحصرى على الدورة الـ 26 للمسابقة العالمية للقرآن الكريم

كانت هذه تفاصيل خبر دواوين الوزارات.. الصحة: انطلاق الحملة القومية للكشف عن السمنة والتقزم والأنيميا بين طلاب المدارس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.