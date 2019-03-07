شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس اليوم الخميس 7/3/2019 فى مصر والدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم الخميس، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للدفء على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح اغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء كما تنشط على خليج السويس، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحه البحريه هناك.

وعن حالة البحر المتوسط، فهو خفيف إلى معتدل، وارتفاع الموج من 1 إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموج من 2 إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم، القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 10 درجات، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 8 درجات، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 7 درجات، وسوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 8 درجات، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 8 درجات، وأسوان العظمى 27 درجة والصغرى 10 درجات.

الطقس فى الأردن

نهاراً: تبقى درجات الحرارة دون مُعدلاتها العامّة لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس بارداً مع ظُهور كميات من السُحُب المُنخفضة، ومع ساعات العصر والمساء، يتوقع هطول زخات متفرقة وخفيفة من المطر خاصة في شمال المملكة، قد تمتد أحياناً لبعض المناطق الوسطى وبعض المرتفعات الجبلية الجنوبية، وتكون الرياح غربية إلى شماليةغربية مُعتدلة إلى خفيفة السُرعة.

وفي خليج العقبة، الرياح: شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة، وحالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-20سم)، ودرجة حرارة سطح مياه البحر: 22 درجة مئوية

ليلاً: يكون الطقس بارداً وغالباً غائم في أغلب المناطق، ويتوقع استمرار فرصة هطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في أجزاء من شمال المملكة وبعض المناطق الوسطى وبعض المرتفعات الجبلية الجنوبية. وذلك خلال ساعات المساء الأولى، كما ويتشكل الضباب وتعبر الغيوم الملامسة لسطح الأرض في المرتفعات الجبلية، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السُرعة.

الطقس فى فلسطين

يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، بحيث تصبح أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 5 درجات مئوية، ويكون الطقس غائماً جزئياً، وبارداً نسبياً نهاراً، وبارداً ليلاً، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط أمطار محلية على بعض المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.