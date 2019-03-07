إصابة 3 أشخاص وتحطم فرع شركة محمول في مشاجرة بفيصل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

أصيب 3 أشخاص بينهم سيدة في مشاجرة بين مالكي مقاهي بمنطقة الملكة بشارع العشرين بفيصل.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة، بلاغا من الأهالي، بنشوب مشاجرة بين مالكي مقاهي بمنطقة شارع العشرين بفيصل وأنباء عن وجود مصابين.

انتقلت على الفور قوة أمنية إلى محل الواقعة، وتبين نشوب مشاجرة بين مالكي مقهيان متجاوران بسبب خلافات سابقة بينهم، ونتج عن الحادث إصابة 3 أشخاص بينهم سيدة، فيما تحطم فرع إحدى شركات المحمول.

ألقت القوات القبض طرفي المشاجرة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.