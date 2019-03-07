عضو "غرفة السياحة" يُحذر راغبي العمرة من السماسرة: "يقدمون عروضًا وهمية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

حذر عاطف بكر عجلان، عضو لجنة الحج والعمرة بغرفة السياحة، من التعامل مع أشخاص وشركات وهمية تقدم عروضا غير منطقية لتأدية مناسك العمرة بمناسبة احتفالات عيد الأم خلال هذا الشهر بأسعار غير منطقية من الأساس.

وقال عجلان في تصريحات لمصراوي، إن أسعار الحج والعمرة معتمدة من وزارة السياحة ويتم تسعيرها حسب كل برنامج مقدم ولذلك لابد من التعامل مع شركات السياحة الرسمية والمعتمدة التي يوجد عليها رقابة من الوزارة ولديها التزام بتنفيذ برامج الحج السياحي والعمرة.

وأشار عجلان إلى أنه "خلال الأيام الماضية ومع قرب حلول عيد الأم وجدنا إعلانات برامج عمرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بهدف جذب أكبر عدد من الراغبين في أداء العمرة بأسعار وبرامج مغايرة للواقع تبدأ من 7 الاف جنيه و9 آلاف جنيه".

وناشد عجلان، الراغبين في العمرة، بضرورة التعامل مع شركات الحج والعمرة الرسمية المعتمدة والابتعاد عن الوسطاء والسماسرة وغير المؤهلين لهذه البرامج وتنفيذها.