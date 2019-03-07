"كانت مهنة يخجل منها الناس".. "الشلقاني": المحاماة لعبت دورًا في ثورة 19

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم:

قال الدكتور عمرو الشلقاني، أستاذ القانون بالجامعة الأمريكية ومدير وحدة أبحاث القانون والمجتمع بالجامعة، أن المحامين لعبوا دورا بارزا في ثورة 1919.

وأوضح الشلقاني، في ندوة إحياء للذكرى المئوية لثورة 1919 التي نظمتها وحدة أبحاث القانون والمجتمع بالجامعة الأمريكية مساء الأربعاء، أن غالبية قادة ثورة 1919 كانوا من خريجي الحقوق وعملوا بالمحاماة لفترة مثل سعد زغلول وعبدالرحمن الرافعي ومصطفى كامل ومحمد فريد.

وأشار إلى "المحاماة قبل اندلاع الثورة كانت مهنة يخجل منها الناس وكان العاملون بها لا يجهرون بعملهم بها لارتباطهم لأسباب أخلاقية".

وقال إن النخبة الأزهرية والعسكرية هي التي قادت الثورة العرابية في 1882 لكن فشل الثورة أحبط المصريين وفُتح الباب أمام صعود النخبة القانونية لصدر المشهد السياسي وقيادة ثورة 1919.

وأشار إلى أنه في الفترة من 1882 حتى 1919 تغيرت نظرة المجتمع لمهنة المحاماة إلى الأفضل.