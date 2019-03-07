وزير الري يناقش خطة نقل العاملين للعاصمة الإدارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-أحمد مسعد: التقى الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، اليوم الأربعاء، الدكتورة إيمان السيد رئيس قطاع التخطيط بالوزارة، والدكتور أسامة الظاهر رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير. وقالت وزارة الري، في بيان اليوم، إن الاجتماع تناول مناقشة خطة الوزارة لنقل العاملين ببعض الإدارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة، والآليات اللازمة لتسهل عمليات النقل.

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