أخبار مصر | صلاح حسب الله: منظومة الحياة السياسية بمصر تحتاج إلى مزيد من التفاعل مع الشارع (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صلاح حسب الله: منظومة الحياة السياسية بمصر تحتاج إلى مزيد من التفاعل مع الشارع (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تصوير: ولاء غنيم – ياسمين عليوة – عبير أحمد

قال الدكتور صلاح حسب الله، رئيس حزب الحرية المصري، ومتحدث مجلس النواب، إن منظومة الحياة السياسية في مصر تحتاج إلى مزيد من التفاعل مع الشارع، لافتًا إلى أنه أذا أرادت أن تجعل الحياة السياسية مليئة بالزخم وبها حياة وروح، يجب أن يكون جمهورك الحقيقي والطبيعي هو الناس، وأن تذهب إليهم.

وأضاف "حسب الله"، خلال ندوة له ببوابة الخليج 365، أنه يجب على الأحزاب السياسية أن تعرف، أن رصيدها هو تواجدها في الشارع، ولفت إلى أنهم عندما بدأو في إعادة بناء حزب الحرية المصري، بدأوا من أقصى الصعيد، متابعًا: ذهبنا إلى قرية في سوهاج ونفذنا حملة "مش لوحدك كلنا معاك"، حتى نقول للناس البسيطة التي تحملت تبعات الإصلاحات الاقتصادية، أننا معهم وليسوا بمفردهم، وأنهم قاموا أيضًا بعمل حملة الـ 100 ألف بطانية في جميع محافظات مصر".

ولفت إلى أنهم لا يريديون أن يكون الخطاب الحزبي نخبوي، متابعًا: "اللي عايز يبقى كيان حقيقي، وانطباعات الناس عن الحياة السياسية تكون جادة، لازم يروح للناس".

وأشار إلى أنه ضد فكرة دمج الأحزاب، إلا أن تكون أرقامًا حقيقية، متابعًا: "لو فضلت جميع الأحزاب مجرد أصفار، سيكون الناتج صفر في حالة الدمج، وأنه إذا استطاع كل حزب أن يعمل على نفسه سيكون المجمل رقم حقيقي في حالة الدمج.