أخبار مصر | رئيس "الحرية المصري": نجحنا في وضع خارطة طريق لنصبح أهم وأكبر الأحزاب السياسية (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس "الحرية المصري": نجحنا في وضع خارطة طريق لنصبح أهم وأكبر الأحزاب السياسية (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تصوير: ولاء غنيم – ياسمين عليوة – عبير أحمد

قال الدكتور صلاح حسب الله، رئيس حزب الحرية المصري، ومتحدث مجلس النواب، إن الحزب نجح في وضع خارطة طريق لنفسه حتى يصبح أحد أهم وأكبر الأحزاب السياسية في مصر بنهاية 2019 الحالي، وأنهم نجحوا في خلال 5 شهور التواجد بـ 15 محافظة.

وأضاف "حسب الله"، خلال ندوة له ببوابة الخليج 365، أنهم عملوا في التوسع على جانبين، أولهما، التوسع في المحافظات تنظيميًا، والجانب الآخر هو انتقاء قيادات في الأمانات النوعية وعلى مستوى المراكز والمحافظات.

وأضاف أنهم بالفعل لديهم هيئة مكتب سياسي وهيئة عليا للحزب، وأنه يعتقد أنها الأقوى بين الأحزاب المصرية المتواجدة، لافتًا إلى أن حزب الحرية المصري مليئ بالقيادات التي تستطيع تحمل المسؤولية وتقديم عمل حزبي حقيقي.

ولفت إلى أنهم لديهم في محافظة القليوبية 7 مقرات، وبالجيزة 7 مقرات، وأنهم يستهدفون أن تصل عدد المقرات في القاهرة إلى 20، وأن يكون الحزب متواجد في كل مركز وقرية.

وأضاف: الحزب بدأ يتعامل مع المشاكل التي تخص الدولة المصرية، سواء كانت ثقافية أو اقتصادية أو اجتماعية، وأنهم يعدون رؤية لتقديمها للحكومة المصرية تحت مسمى "استراتيجية الشراكة الاجتماعية 2030"، وسيتم الحديث فيها عن دور منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية وذلك للمساهمة في وضع خارطة طريق تساعد الحكومة والدولة في تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة 2030، لافتًا إلى أن هذه الاستراتيجية لا تشبه حكومة الظل، وأنه ضد تكوين حكومات ظل داخل الأحزاب.