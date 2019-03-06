أخبار مصر | قريبا.. تنفيذ برنامج "محام وكيل مستثمر" بالنقابات الفرعية للمحامين

قال عبد الجواد أحمد، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، مقرر لجنة التدريب والبحوث، إنه سوف يعلن قريبا عن جدول زمني، لتنفيذ برنامج "محام وكيل مستثمر"، بعد بمعرفة اللجنة، لتنفيذ البرنامج بالنقابات الفرعية لإتاحة أكبر فرصة ممكنة للمشاركة، لافتًا إلى أن تنفيذ الجدول المزمع إعداده سوف يتم بالتعاون مع أعضاء مجلس النقابة العامة، ممثلي المحاكم الابتدائية، والنقباء الفرعيين.

وأكد عضو مجلس النقابة العامة فى تصريحات خاص لـ "الخليج 365" بأن لجنة التدريب هي المسئولة عن تنفيذ برنامج "محام وكيل مستثمر"، بناء على تكليف النقيب العام، وحرصه على إتاحة الفرص لكل المحامين المشاركين، سواء بالقاهرة، أو النقابات الفرعية للمشاركة في البرنامج الذي تنفذه اللجنة.

وأشار إلى أنه سيُراعي في الجدول الزمني الأماكن الكائن بها فروع هيئة الاستثمار، بحيث ينفذ البرنامج داخل تلك الفروع، وهي: القاهرة، والجيزة، و6 أكتوبر، والإسماعيلية، والسويس، وبورسعيد، ودمياط، وجمصة، والعاشر من رمضان.

وأضاف أن اللجنة تبحث تنفيذ البرنامج في النقابات الأخرى التي ليس بها فروع للهيئة، مؤكدًا أنه حتى الآن لم يتم تحديد موعد تنفيذ البرنامج في أي من المحافظات، أو النقابات الفرعية.