انت الان تتابع أديب: الإهمال هيزيد طالما الحكومة مش قادرة ترفد موظف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

عمرو أديب

انتقد الإعلامي عمرو أديب، منظومة العمل داخل القطاع العام بالدولة، فيما يخص محاسبة ومعاقبة الموظفين، مؤكدا أن الإهمال سيظل منتشرًا بشكل عام، ويزيد عامًا بعد الآخر، طالما "ما تقدرش ترفد موظف عام"، معقبًا في تدوينة كتبها عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الأربعاء، إن "بعض الموظفين المحترمين يرد على قد فلوسكم بنشتغل.. طيب يا سيدي استقيل وروح اشتغل في أي مكان يقدر مواهبك العبقرية، فتجده يرد بكل قوة، لاااااا ده حقى وحق عيالي، قاعد على قلبكم للآبد".

وانقسم المتابعون لأديب، في تعليقاتهم إلى فريقين، إذ أيد فريق ما قاله مقدم برنامج "الحكاية"، مطالبين بتفعيل دور الرقابة، خاصة أن مصر تعاني "مشاكل في "البنية التحتية". وشدد مشارك يدعى ماجد، على ضرورة التحول إلى العمل المميكن، قائلا: :فعلا اللي مش بيشتغل واللي عنده «خط سير» لازم يتحاسب.. الرقابة النزيهة