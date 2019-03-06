انت الان تتابع روائح غريبة واختناقات.. تفاصيل واقعة «تسرب الكلور» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

11 طالبة ومعلمة دخلن مستشفى عبدالناصر بينهن 3 حالات حرجة.. والنيابة تستجوبهن وتستدعى مسؤولي التعليم ومياه الشرب.. وأولياء الأمور: مش أول مرة ولا بد من حل الأزمة

ساعات صعبة مشوبة بالقلق عاشها أولياء أمور تلاميذ 11 مدرسة كائنة في مجمع السيوف، شرق الإسكندرية، اليوم الأربعاء، بعد تلقيهم خبر إخلاء مدارس أبنائهم، نتيجة تسرب غاز كلور ناتج عن كسر ماسورة في محطة مياه شرب السيوف الكائنة بذات المنطقة، إذ هرول أولياء الأمور مسرعين للاطمئنان على أبنائهم، فيما نقلت سيارات الإسعاف نحو 23 طالبًا وطالبة مصابين إلى المستشفيات لتلقى العلاج، في الوقت الذي تم علاج بعض الحالات التي تعرضت لاختناق بسيط داخل المدارس ومغادرتهم المدرسة فورا بعد تلقيهم العلاج المناسب.

بداية الواقعة مع حلول الساعة الحادية عشرة صباح اليوم، تسربت روائح غريبة في المنطقة أصابت الطلاب والمعلمين بحالات اختناق، وتلقى مصطفى عجمى وكيل مديرية التربية والتعليم، إخطارا من مديرى المدارس بوجود حالات اختناق وبالتواصل مع شركة مياه الشرب تبين وجود تسرب غاز الكلور، وتقرر إخلاء المدارس، وعددها 11 مدرسة

بداية الواقعة مع حلول الساعة الحادية عشرة صباح اليوم، تسربت روائح غريبة في المنطقة أصابت الطلاب والمعلمين بحالات اختناق، وتلقى مصطفى عجمى وكيل مديرية التربية والتعليم، إخطارا من مديرى المدارس بوجود حالات اختناق وبالتواصل مع شركة مياه الشرب تبين وجود تسرب غاز الكلور، وتقرر إخلاء المدارس، وعددها 11 مدرسة من منتصف اليوم الدراسي. قالت نرمين عبد الرحمن، طالبة في مدرسة فاطمة الزهراء، "فوجئنا برائحة كريهة، وعلى الفور أخبرنا المعلمين بضرورة مغادرة المدرسة"، موضحة أن بعض الطالبات أصبن بـ"كحة"، وعلى الفور غادرنا المدرسة وأثناء خروجنا شاهدنا سيارات الإسعاف داخل المدرسة لنقل المصابين. 15 سيارة إسعاف 15 سيارة إسعاف قال الدكتور محمد أبو سليمان، وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسكندرية، إنه فور تلقينا إشارة من غرفة عمليات المحافظة بوجود حالات اختناق داخل المدارس، تم الدفع بنحو 15 سيارة إسعاف إلى موقع مجمع المدارس مجهزة طبيا، وتم إسعاف بعض الحالات داخل المدرسة. وتابع وكيل وزراة الصحة، أنه تم نقل 23 طالبًا إلى 4 مستشفيات، بواقع 11 طالبة ومُعلمة إلى مستشفى جمال عبد الناصر ما زالوا يتلقون العلاج، مشيرًا إلى خروج 9 طلاب من مستشفى طلبة سبورتنج، عقب تلقيهم العلاج وحالة واحدة بمستشفى شرق المدينة وحالتين بمستشفى صدر المعمورة. وأضاف، أنه تم إيداع 3 حالات بغرفة العناية المُركزة لتلقى العلاج بمستشفى جمال عبد الناصر. أولياء الأمور: مش أول مرة أولياء الأمور: مش أول مرة ساعات من القلق عاشها أولياء الأمور الذين سارعوا إلى المستشفيات، فقال محمد سعيد، شقيق ولية أمر إحدى الطالبات المصابات، "تلقينا خبر تسرب الغاز بصدمة كبيرة، علما أن ابنتى طالبة بمدرسة إيزيس، لكنها بفضل الله عادت للمنزل دون مكروه، بينما نجلة شقيقتى في مدرسة فاطمة الزهراء أصيبت باختناق، وتم نقلها للمستشفى ووالدتها فى حالة لا يرثى لها خوفا على ابنتها". وأضاف السيد محمد حسين، ولى أمر إحدى الطالبات، أن ابنته أصيبت باختناق، وتلقيت مكالمة بنقلها إلى مستشفى الطلبة، وبالفعل توجهت. وحمًل أولياء الأمور المتجمعين بمستشفى جمال عبد الناصر، شركة مياه الشرب بالتسبب في إصابة أبنائهم باختناقات وتسمم، مطالبين بمنع تكرار نفس الأمر، الذى يتكرر فى كل مرة ويصيب أبناءهم. وأشار محمد سليمان عطية، مُعلم، إلى أنه تم إخلاء المدارس والاطمئنان على الطلاب، موضحًا أن الأمر لم يستغرق وقتا طويلا إلا أن إخلاء المدارس تم سريعًا حرصا على حياة التلاميذ. معاينة النيابة معاينة النيابة وباشرت النيابة العامة برئاسة المستشار محمود الغايش، المحامي العام لنيابة شرق الكلية، التحقيقات فى الواقعة، إذ انتقل المستشارون عبد العزيز سامي، رئيس نيابة باب شرقي، وإسلام عبد الله وكيل نيابة شرق، ومحمد النجار وكيل نيابة شرق ومحمود عبد العظيم وكيل نيابة شرق، إلى المستشفيات لأخذ أقوال المصابين ومسؤولي المدارس عن الواقعة. وأمر المستشار محمود الغايش باستدعاء مسؤولي شركة مياه الشرب، واستدعاء يوسف الديب، مدير إدارة شرق التعليمية لاستماع أقواله عن الواقعة، واستمعت لشهادة المعلمين، بينما انتقل فريق النيابة إلى شركة مياه الشرب لمعاينة آثار الواقعة، والوقوف على الأسباب التى أدت إلى ذلك. ماسورة مياه السبب ماسورة مياه السبب وأرجعت شركة مياه شرب الإسكندرية، سبب حدوث الأزمة لحدوث شرخ مفاجئ فى أحد خطوط غاز الكلور التابع لأجهزة الحقن المغذية لمراحل إنتاج المياه لمحطة السيوف. وأوضحت أنه تمت السيطرة على الكسر خلال دقيقة واحدة، وإعادة تشغيل وحدة معالجة التسرب أوتوماتيكيًا ووجود انبعاث بسيط لرائحة الكلور.

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