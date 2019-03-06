حقيقة طرح أسهم الشرقية للدخان بسعر أقل من قيمتها

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تنتج الشرقية للدخان السجائر وتبغ الغليون والسيجار والمعسل.. وتبلغ حصتها السوقية 70 بالمئة مقابل 30% للشركات الأجنبية الأخرى.. طرحت الشركة 4.5% من أسهمها

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صحة الأنباء المتداولة عن طرح الحكومة أسهم الشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني"، بسعر أقل بكثير من القيمة السوقية للسهم، في إطار طرح 4.5% من أسهم الشركة في البورصة كبداية لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، مشيرا إلى أنه تواصل اليوم، مع وزارة المالية التي أكدت عدم صحة ما تم تداوله من أخبار، وأوضحت أن الحقيقة تتمثل في تقسيم الشركة للأسهم الخاصة بها، بهدف زيادة عدد أسهم الشركة ورفع معدل السيولة والتداول عليها، وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة وتستهدف التأثير سلبًا على الاقتصاد.

وبيّنت وزارة المالية أن الشركة قسمت أسهمها بنسبة 3 إلى 1 بتاريخ 30 أبريل 2018، حيث تم تخفيض قيمة السهم الاسمية من 15 جنيها إلى 5 جنيهات، ونتيجة لذلك زاد عدد أسهم الشركة من 100 مليون سهم إلى 300 مليون سهم، مما ترتب عليه انخفاض قيمة الأسهم السوقية من أكثر من 600 جنيه إلى 205 جنيهات.ووزعت الشركة نصف سهم

وبيّنت وزارة المالية أن الشركة قسمت أسهمها بنسبة 3 إلى 1 بتاريخ 30 أبريل 2018، حيث تم تخفيض قيمة السهم الاسمية من 15 جنيها إلى 5 جنيهات، ونتيجة لذلك زاد عدد أسهم الشركة من 100 مليون سهم إلى 300 مليون سهم، مما ترتب عليه انخفاض قيمة الأسهم السوقية من أكثر من 600 جنيه إلى 205 جنيهات.

ووزعت الشركة نصف سهم مجاني لكل سهم أصلي، مما أدى إلى زيادة أسهمها من 300 مليون سهم إلى 450 مليون سهم بتاريخ 15 أغسطس 2018، وانخفضت القيمة السوقية للسهم إلى حوالي 158 جنيهًا للسهم. اقرأ أيضا: الشرقية للدخان| بداية مضطربة لشركات الحكومة بالبورصة وبعد ذلك، قسمت الشركة أسهمها مرة أخرى بنسبة 5 إلى 1 بتاريخ 27 سبتمبر 2018، حيث تم تخفيض القيمة الاسمية للسهم من 5 جنيهات إلى جنيه واحد للسهم، مما أدى إلى زيادة عدد الأسهم من 450 مليون سهم إلى مليارين و250 مليون سهم، وانخفضت القيمة السوقية للسهم إلى 18.94 جنيه للسهم.

وبالإضافة إلى ذلك، انخفض مؤشر الأسهم الرئيسي 30 EGX خلال تلك الفترة من 18295 نقطة إلى 14623 نقطة بمعدل انخفاض 20%، وبالتالي فإن أي تحليلات تتجاهل عملية زيادة عدد أسهم الشركة وتأثير ذلك على السعر السوقي للسهم علاوة على انخفاض مؤشر 30 EGX من شأنها أن تؤدي إلى استنتاجات مضللة ومنافية للحقيقة. وناشدت وزارة المالية كافة وسائل الإعلام والمواطنين تحري الدقة والموضوعية في نشر المعلومات، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى التأثير سلبًا على الرأي العام.

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ونقلت رويترز، عن مكتب سري الدين للاستشارات القانونية، اليوم الأربعاء، إن الملياردير الإماراتي محمد العبار ومستثمرين سعوديين استحوذوا على أكثر من 25% من طرح الشركة الشرقية للدخان وطرحت الحكومة الأسبوع الجاري، 4.5% من أسهم الشرقية للدخان بالبورصة، تم تنفيذ 95% منها من خلال الطرح الخاص الذي استحوذ عليه مستثمرون أجانب. وأضاف مكتب سري الدين، الذي يقدم المشورة القانونية للعبار والمستثمرين السعوديين في الصفقة، في بيان إن "رجل الأعمال محمد العبار ومستثمرون سعوديون استثمروا أكثر من 400 مليون جنيه في شراء أكثر من 25% من الطرح الخاص لأسهم الشرقية للدخان". وبحسب البيان ”يسعى العبار إلى التعاون مع جميع المساهمين في الشرقية للدخان من أجل تطوير أعمال الشرقية بما يخدم مصلحة جميع المساهمين فيها". اقرأ أيضًا: 7 رسائل من الحكومة حول طرح الشرقية للدخان في البورصة وتنتج الشرقية للدخان السجائر وتبغ الغليون والسيجار والمعسل، وتبلغ حصتها السوقية 70 بالمئة مقابل 30% للشركات الأجنبية الأخرى. وقال مكتب سري الدين إن العبار ”يسعى للحصول على تراخيص تصنيع المنتجات التبغية في عدد من الأسواق الخليجية والسوق العراقي". وأعلنت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية الخميس الماضي عن طرح حصة 4.5% من أسهم الشركة الشرقية للدخان التابعة لها، وذلك بحد أقصى 101,250,00 سهم.

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