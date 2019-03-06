شكرا لقرائتكم خبر عن كرم جبر: العاملون بالصحف القومية «خط أحمر».. ومفيش صحيفة هتتباع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن العمال والصحفيين بالمؤسسات القومية «خط أحمر»، ولن يتم الاستغناء عن أي أحد منهم.

وأضاف «جبر» في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، قائلًا: «يوجد 22 ألف عامل في الصحف القومية، ولن يتم الاستغناء عنهم، لأنه خط أحمر».

وتابع: «أطلب من الصحفيين تحري الدقة في تداول المعلومات، لأننا مش هنبيع أي صحيفة قومية، لأنها مؤسسات صناعة كبرى، ولن تهرب من سداد مديونياتها».