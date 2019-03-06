شكرا لقرائتكم خبر عن والدة «الضابط عمرو» توجه رسالة للرئيس السيسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الحاجة سلوى ياسين، والدة الضابط عمرو، آخر ضحايا الكلاب في الرحاب، عن مستجدات حالة نجلها الصحية، قائلة إن صحته تتحسن، ولكن حالته النفسية صعبة.

وأوضحت «ياسين»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامجها «90 دقيقة»، المذاع على فضائية «المحور»، مساء الأربعاء، أن نجلها يعاني من كسر في القدم وتشوهات في الوجه، ويحتاج إلى عملية ستؤثر على حركته لعدة أشهر، متابعة: «اعتدى عليه كلبان غير طبيعيين، منهم لله اللي بيربوا كلاب عشان يتعايقوا ويتباهوا، اللي عايز يربي كلب يربيه بعيد عن البشر في الصحراء».

واستطردت: «ياريت مجلس النواب يبقى مجلس الشعب زي زمان ويصدر قرار لصالح الشعب في هذا الأمر، إحنا مرعوبين، الحقوا مصر قبل الكارثة ما تزيد».

وأكدت: «لم ولن أتنازل عن حق ابني، ربنا ما يكتب على حد اللي فينا، قلبي واجعني وبيتقطع على ابني، كبرت ابني وربيته من أجل مصر، مايرضيش حد اللي ابني البطل ده فيه».

ووجهت رسالة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، باكية: «يا سيسي الحق أمك، قلبي بيوجعني، ابني بيتعافى برعايتك يا سيسي، وفاهمة إنك مش ساكت ومش هتسيب ابن من أبناء الجيش يروح ضحية كلب».