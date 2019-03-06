شكرا لقرائتكم خبر عن «التنمية المحلية»: الانتهاء من افتتاح منافذ بيع المنتجات قبل رمضان والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، توقيع اتفاقية ثلاثية بين وزارة التموين والتنمية المحلية وجهاز الخدمة الوطنية لتوفير المنتجات الأساسية للمواطنين بالمحافظات.
وقال «قاسم»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «بالورقة والقلم»، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية «ten»، الأربعاء، إنه جارٍ التنسيق مع المحافظين من أجل افتتاح منافذ لبيع تلك المنتجات على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أنه سيتم الانتهاء من افتتاح تلك المنافذ قبل شهر رمضان.
وأوضح «قاسم» أن الهدف من هذه الاتفاقية هو توفير المنتجات للمواطنين بجودة عالية وبأقل سعر.
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